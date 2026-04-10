"ArbeitsgesprÃ¤ch" bei Klingbeil: "Wertvoller Input" fÃ¼r Koalitionsausschuss

SPD-Chef Klingbeil

Beim Treffen von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) mit Vertreterinnen und Vertretern von Gewerkschaften und UnternehmensverbÃ¤nden sind MaÃŸnahmen in der aktuellen Energiepreiskrise erÃ¶rtert worden. Ãœber die Inhalte wurde Vertraulichkeit vereinbart.

Beim Treffen von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) mit Vertreterinnen und Vertretern von Gewerkschaften und UnternehmensverbÃ¤nden sind laut einer Ministeriumssprecherin MaÃŸnahmen in der aktuellen Energiepreiskrise erÃ¶rtert worden. AuÃŸerdem ging es um die generelle StÃ¤rkung der WettbewerbsfÃ¤higkeit des Standorts Deutschland, wie die Sprecherin am Freitag mitteilte. Ãœber die Inhalte des GesprÃ¤chs sei Vertraulichkeit vereinbart worden. Der Finanzminister werde die diskutierten Punkte als "wertvollen Input" mit in die weiteren GesprÃ¤che innerhalb der Bundesregierung nehmen.Â



Das "ArbeitsgesprÃ¤ch" dauerte den Angaben zufolge rund zwei Stunden. Die Vorsitzende des SachverstÃ¤ndigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Monika Schnitzer, habe in einem Impulsvortrag die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung dargelegt.



Die Bundesregierung streitet heftig um LÃ¶sungen in der Energiepreiskrise. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) ging am Freitag demonstrativ auf Konfrontationskurs zur SPD und zu Finanzminister Klingbeil: "Der Koalitionspartner ist in den letzten Wochen damit aufgefallen, VorschlÃ¤ge zu unterbreiten, die teuer, wirkungsschwach und verfassungsrechtlich fragwÃ¼rdig sind", sagte sie in Berlin. "Das fÃ¼hrt zu Verwirrung und hilft den Verbrauchern nicht." Die SPD warf Reiche koalitionsschÃ¤digendes Verhalten vor.Â



Reiche sagte, es gebe einen Dissens Ã¼ber die MaÃŸnahmen zur Entlastung von Verbrauchern und Unternehmen "innerhalb der gesamten Bundesregierung". KlÃ¤rung soll ein Krisentreffen des Koalitionsausschusses am Sonntag bringen.Â