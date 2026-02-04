Lifestyle

Gericht in Ungarn verurteilt Maja T. zu acht Jahren Haft

  • dts - 4. Februar 2026, 14:11 Uhr

.

Budapest (dts Nachrichtenagentur) - Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende Blitzmeldung aus Budapest : Gericht in Ungarn verurteilt Maja T. zu acht Jahren Haft . Die Redaktion bearbeitet das Thema bereits.

Weitere Details werden in wenigen Momenten gesendet.

    Bundesanwaltschaft meldet Festnahmen wegen russischer EmbargoverstÃ¶ÃŸen

    Karlsruhe (dts Nachrichtenagentur) - Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende Blitzmeldung aus Karlsruhe: Bundesanwaltschaft meldet Festnahmen wegen

    ModeschÃ¶pfer Valentino Garavani ist tot

    Rom (dts Nachrichtenagentur) - Der weltbekannte italienische ModeschÃ¶pfer Valentino Garavani ist am Montag im Alter von 93 Jahren gestorben. Das teilte die Valentino-Garavani-

    Schulen in NRW bleiben am Montag wegen Glatteisgefahr geschlossen

    DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende Blitzmeldung aus DÃ¼sseldorf: Schulen in NRW bleiben am Montag wegen

    Infineon stockt Investitionen in neue Halbleiterfabrik wegen KI-Booms auf
    Studie: Ladeinfrastruktur ist kein Hindernis mehr fÃ¼r E-Auto-Hochlauf
    FÃ¼r 2,1 Milliarden Euro: Henkel kauft Spezialbeschichtungsunternehmen Stahl
    Beschwerde gegen Verbot von Torfabbau in Niedersachsen scheitert in Karlsruhe
    In Sonderzug nach SaarbrÃ¼cken: FuÃŸballfan beleidigt ReinigungskrÃ¤fte rassistisch
    SPD kritisiert Sicherheitsmanagement der Bahn
    Gericht in Ungarn: Acht Jahre Haft fÃ¼r deutsche Aktivistin Maja T.
    Maja T. in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt
    Weiterer Meilenstein fÃ¼r Brigade in Litauen erreicht
    Auslaufender New Start-Vertrag: Papst Leo XIV. warnt vor
    Bahn erhÃ¤lt neuen Aufsichtsratschef
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Bahn, Werner Gatzer, will seinen Posten offenbar vorzeitig zur VerfÃ¼gung stellen. Er habe

    "Strategische Partnerschaft" gesucht: Merz zu Besuch in Golfstaaten aufgebrochen

    Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will mit den Golfstaaten Saudi-Arabien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten neue "strategische Partnerschaften" schlieÃŸen. Merz brach

    Preise fÃ¼r Benzin und Diesel deutlich gestiegen
    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Preise fÃ¼r Benzin und Diesel in Deutschland sind in der vergangenen Woche deutlich gestiegen. Laut einer aktuellen Auswertung des ADAC

