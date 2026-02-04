.

Budapest (dts Nachrichtenagentur) - Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende Blitzmeldung aus Budapest : Gericht in Ungarn verurteilt Maja T. zu acht Jahren Haft . Die Redaktion bearbeitet das Thema bereits.



Weitere Details werden in wenigen Momenten gesendet.

