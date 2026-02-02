Lifestyle

Bundesanwaltschaft meldet Festnahmen wegen russischer EmbargoverstÃ¶ÃŸen

  • dts - 2. Februar 2026, 10:07 Uhr

.

Karlsruhe (dts Nachrichtenagentur) - Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende Blitzmeldung aus Karlsruhe: Bundesanwaltschaft meldet Festnahmen wegen russischer EmbargoverstÃ¶ÃŸen. Die Redaktion bearbeitet das Thema bereits.

Weitere Details werden in wenigen Momenten gesendet.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    ModeschÃ¶pfer Valentino Garavani ist tot

    Rom (dts Nachrichtenagentur) - Der weltbekannte italienische ModeschÃ¶pfer Valentino Garavani ist am Montag im Alter von 93 Jahren gestorben. Das teilte die Valentino-Garavani-

    Mehr
    Schulen in NRW bleiben am Montag wegen Glatteisgefahr geschlossen

    DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende Blitzmeldung aus DÃ¼sseldorf: Schulen in NRW bleiben am Montag wegen

    Mehr
    DB-Fernverkehr im Norden auf allen Hauptstrecken wieder angelaufen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende Blitzmeldung aus Berlin: DB-Fernverkehr im Norden auf allen Hauptstrecken

    Mehr
    Umsatz im Einzelhandel 2025 etwas stÃ¤rker gestiegen als erwartet
    Umsatz im Einzelhandel 2025 etwas stÃ¤rker gestiegen als erwartet
    Bierabsatz sinkt weiter - StÃ¤rkster RÃ¼ckgang seit 1993
    Bierabsatz sinkt weiter - StÃ¤rkster RÃ¼ckgang seit 1993
    PÃ¼nktlichkeit der Deutschen Bahn im Januar nur bei 52,1 Prozent
    PÃ¼nktlichkeit der Deutschen Bahn im Januar nur bei 52,1 Prozent
    Umweltminister Schneider mahnt zÃ¼gige Einigung auf neues Heizungsgesetz an
    Umweltminister Schneider mahnt zÃ¼gige Einigung auf neues Heizungsgesetz an
    Israel Ã¶ffnet GrenzÃ¼bergang Rafah fÃ¼r Personenverkehr in beide Richtungen
    Israel Ã¶ffnet GrenzÃ¼bergang Rafah fÃ¼r Personenverkehr in beide Richtungen
    Tausende konspirative Lieferungen nach Russland: Festnahmen in Schleswig-Holstein
    Tausende konspirative Lieferungen nach Russland: Festnahmen in Schleswig-Holstein
    Mehrere Festnahmen wegen russischer EmbargoverstÃ¶ÃŸe
    Mehrere Festnahmen wegen russischer EmbargoverstÃ¶ÃŸe
    Umfrage: Senioren befÃ¼rworten digitale GesundheitslÃ¶sungen
    Umfrage: Senioren befÃ¼rworten digitale GesundheitslÃ¶sungen
    Sterblichkeit wegen Krebs sinkt - aber noch immer zweithÃ¤ufigste Todesursache
    Sterblichkeit wegen Krebs sinkt - aber noch immer zweithÃ¤ufigste Todesursache
    Drei Tote bei schwerem Unfall auf A61 bei Bergheim
    Drei Tote bei schwerem Unfall auf A61 bei Bergheim

    Top Meldungen

    Bierabsatz sinkt auf historischen Tiefstand
    Bierabsatz sinkt auf historischen Tiefstand

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der Bierabsatz der deutschen Brauereien und Bierlager ist im Jahr 2025 gegenÃ¼ber dem Vorjahr um 6,0 Prozent oder 497,1 Millionen Liter auf

    Mehr
    Einzelhandel macht mehr Umsatz
    Einzelhandel macht mehr Umsatz

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der Einzelhandel in Deutschland hat im Jahr 2025 real 2,7 Prozent und nominal 3,8 Prozent mehr Umsatz erwirtschaftet als im Jahr 2024. Das

    Mehr
    Volkswagen-Werk in South Carolina wird um die HÃ¤lfte teurer
    Volkswagen-Werk in South Carolina wird um die HÃ¤lfte teurer

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Volkswagens neues Autowerk im US-Bundesstaat South Carolina wird deutlich teurer als gedacht. Wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf die neue

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts