Lifestyle

Gewinnzahlen Eurojackpot vom Dienstag (03.02.2026)

  • dts - 3. Februar 2026, 20:32 Uhr
Bild vergrößern: Gewinnzahlen Eurojackpot vom Dienstag (03.02.2026)
Eurojackpot, via dts Nachrichtenagentur

.

Helsinki (dts Nachrichtenagentur) - In der Dienstags-Ausspielung des Eurojackpots wurden am Abend die Gewinnzahlen gezogen.

Sie lauten 3, 20, 27, 37, 44, die beiden "Eurozahlen" sind die 1 und die 2. Diese Angaben sind ohne GewÃ¤hr.

Die Gewinnwahrscheinlichkeit in der Gewinnklasse 1, also beim eigentlichen "Eurojackpot", liegt bei 1:140 Millionen. GlÃ¼cksspiel kann sÃ¼chtig machen.

Da ein Lottogewinn in Deutschland keiner der sieben Einkommensarten, die einer Einkommenssteuer unterliegen, zugeordnet werden kann, ist ein Gewinn allgemein steuerfrei.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Lottozahlen vom Samstag (31.01.2026)
    Lottozahlen vom Samstag (31.01.2026)

    SaarbrÃ¼cken (dts Nachrichtenagentur) - In der Samstags-Ausspielung von "6 aus 49" des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 8, 19,

    Mehr
    Gewinnzahlen Eurojackpot vom Freitag (30.01.2026)
    Gewinnzahlen Eurojackpot vom Freitag (30.01.2026)

    Helsinki (dts Nachrichtenagentur) - In der Freitags-Ausspielung des Eurojackpots wurden am Abend die Gewinnzahlen gezogen. Sie lauten 8, 13, 15, 17, 37, die beiden "Eurozahlen"

    Mehr
    Lottozahlen vom Mittwoch (28.01.2025)
    Lottozahlen vom Mittwoch (28.01.2025)

    SaarbrÃ¼cken (dts Nachrichtenagentur) - In der Mittwochs-Ausspielung von "6 aus 49" des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Mittwochabend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten

    Mehr
    "Illegale" Werbetaktiken: Ryanair verliert vor Gericht in Belgien
    Aus SicherheitsgrÃ¼nden: China verbannt versenkbare AutotÃ¼rgriffe
    Aus SicherheitsgrÃ¼nden: China verbannt versenkbare AutotÃ¼rgriffe
    FranzÃ¶sische Justiz will X-EigentÃ¼mer Musk anhÃ¶ren - Durchsuchungen in BÃ¼ros
    FranzÃ¶sische Justiz will X-EigentÃ¼mer Musk anhÃ¶ren - Durchsuchungen in BÃ¼ros
    Kanzleramtschef Frei dÃ¤mpft Erwartungen fÃ¼r Reformprojekte
    Kanzleramtschef Frei dÃ¤mpft Erwartungen fÃ¼r Reformprojekte
    Berater: Gaddafi-Sohn Seif al-Islam in seinem Haus in Libyen getÃ¶tet
    Berater: Gaddafi-Sohn Seif al-Islam in seinem Haus in Libyen getÃ¶tet
    Finanzministerium erwÃ¤gt EU-Mindestquote fÃ¼r Infrastrukturvorhaben
    Finanzministerium erwÃ¤gt EU-Mindestquote fÃ¼r Infrastrukturvorhaben
    Vier Jahre Haft und fÃ¼nf Jahre Kandidaturverbot fÃ¼r Le Pen gefordert
    Vier Jahre Haft und fÃ¼nf Jahre Kandidaturverbot fÃ¼r Le Pen gefordert
    IAB: Summe der Arbeitsstunden liegt auf Rekordniveau
    IAB: Summe der Arbeitsstunden liegt auf Rekordniveau
    Nahe FlugzeugtrÃ¤ger: USA schieÃŸen iranische Drohne im Arabischen Meer ab
    Nahe FlugzeugtrÃ¤ger: USA schieÃŸen iranische Drohne im Arabischen Meer ab
    WHO: Fast vier von zehn KrebsfÃ¤llen sind vermeidbar
    WHO: Fast vier von zehn KrebsfÃ¤llen sind vermeidbar

    Top Meldungen

    Bericht: EU-Kommission will der Industrie mehr CO2-AusstoÃŸ erlauben
    Bericht: EU-Kommission will der Industrie mehr CO2-AusstoÃŸ erlauben

    BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EU-Kommission will den EuropÃ¤ischen Emissionshandel fÃ¼r die Energiewirtschaft und die Industrie (EU-ETS-1) deutlich abschwÃ¤chen. Das

    Mehr
    Staatshilfen: EU-Kommission ermittelt gegen Windturbinen-Hersteller aus China
    Staatshilfen: EU-Kommission ermittelt gegen Windturbinen-Hersteller aus China

    Die EU-Kommission ermittelt wegen mutmaÃŸlich illegaler Staatshilfen gegen den chinesischen Windturbinen-Hersteller Goldwind. BrÃ¼ssel vermutet, dass Subventionen aus Peking dem

    Mehr
    Tennet: Staatlicher Einstieg erleichtert Netzausbau
    Tennet: Staatlicher Einstieg erleichtert Netzausbau

    Bayreuth (dts Nachrichtenagentur) - Der Chef von Tennet Germany, Tim MeyerjÃ¼rgens, hat die Vorteile des angekÃ¼ndigten staatlichen Einstiegs bei Tennet hervorgehoben. "Wenn

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts