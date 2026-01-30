Lifestyle

Gewinnzahlen Eurojackpot vom Freitag (30.01.2026)

  • dts - 30. Januar 2026, 20:14 Uhr
Bild vergrößern: Gewinnzahlen Eurojackpot vom Freitag (30.01.2026)
Spielschein fÃ¼r Eurojackpot, via dts Nachrichtenagentur

.

Helsinki (dts Nachrichtenagentur) - In der Freitags-Ausspielung des Eurojackpots wurden am Abend die Gewinnzahlen gezogen.

Sie lauten 8, 13, 15, 17, 37, die beiden "Eurozahlen" sind die 3 und die 7. Diese Angaben sind ohne GewÃ¤hr.

Die Gewinnwahrscheinlichkeit in der Gewinnklasse 1, also beim eigentlichen "Eurojackpot", liegt bei 1:140 Millionen. GlÃ¼cksspiel kann sÃ¼chtig machen.

Beim Eurojackpot wird fÃ¼r jede Ziehung ein Jackpot in HÃ¶he von mindestens 10 Millionen Euro garantiert. Wird dieser nicht gewonnen, wÃ¤chst der Jackpot bis zu einer Begrenzung von 120 Millionen Euro an. Wenn der Jackpot dann noch immer nicht geknackt ist, wird der Mehrbetrag in die Gewinnklasse 2 Ã¼berwiesen, dort reichen "5 Richtige" und eine richtig getippte "Eurozahl".

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Lottozahlen vom Mittwoch (28.01.2025)
    Lottozahlen vom Mittwoch (28.01.2025)

    SaarbrÃ¼cken (dts Nachrichtenagentur) - In der Mittwochs-Ausspielung von "6 aus 49" des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Mittwochabend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten

    Mehr
    Gewinnzahlen Eurojackpot vom Dienstag (27.01.2026)
    Gewinnzahlen Eurojackpot vom Dienstag (27.01.2026)

    Helsinki (dts Nachrichtenagentur) - In der Dienstags-Ausspielung des Eurojackpots wurden am Abend die Gewinnzahlen gezogen. Sie lauten 13, 18, 19, 29, 32, die beiden "Eurozahlen"

    Mehr
    Lottozahlen vom Samstag (24.01.2026)
    Lottozahlen vom Samstag (24.01.2026)

    SaarbrÃ¼cken (dts Nachrichtenagentur) - In der Samstags-Ausspielung von "6 aus 49" des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 1, 7,

    Mehr
    Inflation zieht im Januar an: Verbraucherpreise steigen um 2,1 Prozent
    Inflation zieht im Januar an: Verbraucherpreise steigen um 2,1 Prozent
    US-Zentralbank: Trump nominiert Kevin Warsh als Fed-Chef
    US-Zentralbank: Trump nominiert Kevin Warsh als Fed-Chef
    Lob im Bundesrat fÃ¼r Gesetzentwurf zu Wolf-AbschÃ¼ssen
    Lob im Bundesrat fÃ¼r Gesetzentwurf zu Wolf-AbschÃ¼ssen
    Verkauf von ErdÃ¶l an Kuba: Trump droht Staaten mit zusÃ¤tzlichen ZÃ¶llen
    Verkauf von ErdÃ¶l an Kuba: Trump droht Staaten mit zusÃ¤tzlichen ZÃ¶llen
    Tausende protestieren in Minneapolis gegen hartes Vorgehen der US-EinwanderungsbehÃ¶rde
    Tausende protestieren in Minneapolis gegen hartes Vorgehen der US-EinwanderungsbehÃ¶rde
    Bundesliga: KÃ¶ln schlÃ¤gt Wolfsburg
    Bundesliga: KÃ¶ln schlÃ¤gt Wolfsburg
    Brandkatastrophe in Crans-Montana: Schweiz gewÃ¤hrt Italien Rechtshilfe
    Brandkatastrophe in Crans-Montana: Schweiz gewÃ¤hrt Italien Rechtshilfe
    2. Bundesliga: Hannover siegt in Magdeburg - Remis in NÃ¼rnberg
    2. Bundesliga: Hannover siegt in Magdeburg - Remis in NÃ¼rnberg
    Trump: Iran will ein Abkommen - US-
    Trump: Iran will ein Abkommen - US-"Armada" grÃ¶ÃŸer als bei Venezuela-Einsatz
    Bundesregierung begrÃ¼ÃŸt Abkommen von syrischer Regierung und Kurden
    Bundesregierung begrÃ¼ÃŸt Abkommen von syrischer Regierung und Kurden

    Top Meldungen

    Warken offen fÃ¼r hÃ¶here Tabaksteuer und mehr PrÃ¤vention
    Warken offen fÃ¼r hÃ¶here Tabaksteuer und mehr PrÃ¤vention

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hat vor dem Hintergrund der Debatte um eine hÃ¶here Tabaksteuer hervorgehoben, dass diese dazu

    Mehr
    Trump schlÃ¤gt Kevin Warsh als neuen Fed-Chef vor
    Trump schlÃ¤gt Kevin Warsh als neuen Fed-Chef vor

    Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-PrÃ¤sident Donald Trump nominiert Kevin Warsh als neuen US-Notenbankchef. Das teilte Trump am Freitag mit. Warsh, der zuletzt als

    Mehr
    Bosch verzeichnet erneut starken Gewinneinbruch
    Bosch verzeichnet erneut starken Gewinneinbruch

    Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Der Automobilzulieferer Bosch hat im vergangenen Jahr einen deutlichen RÃ¼ckgang seines operativen Gewinns verzeichnet. Das operative Ergebnis

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts