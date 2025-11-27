Macron will franzÃ¶sische Armee durch junge Freiwillige aufstocken

Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron (links)

.

Angesichts wachsender Bedrohungen sollen die StreitkrÃ¤fte in Frankreich durch mehr junge Freiwillige aufgestockt werden. "Unsere jungen Leute werden ausschlieÃŸlich auf nationalem Gebiet eingesetzt werden", sagte Macron am Donnerstag beim Besuch einer GebirgsjÃ¤gerbrigade in der NÃ¤he von Grenoble. Die RÃ¼ckkehr zu einer allgemeinen Wehrpflicht schloss er aus. Dies entspreche "weder den BedÃ¼rfnissen der StreitkrÃ¤fte noch den Bedrohungen", sagte er.Â



JÃ¤hrlich soll kÃ¼nftig ein Teil eines Jahrgangs auf freiwilliger Basis zu einem zehn Monate dauernden, militÃ¤rischen "Nationaldienst" herangezogen werden. Die Armee werde die Freiwilligen unter den Bewerbern aussuchen, erklÃ¤rte Macron, der offensichtlich davon ausgeht, dass es mehr Interessierte als PlÃ¤tze gibt. Die Details sollen Anfang 2026 geklÃ¤rt werden. Das Parlament muss noch ein entsprechendes Gesetz dazu verabschieden.



"Angst vermeidet niemals die Gefahr. Die einzige MÃ¶glichkeit, sie zu vermeiden, besteht darin, sich darauf vorzubereiten", sagte Macron. Er appellierte an seine Landsleute, angesichts der derzeitigen Kriege weltweit nicht in Angst und Panik zu verfallen, sondern vorbereitet zu sein und sich nicht spalten zu lassen.Â



Im kommenden Sommer sollen dann erstmals 3000 junge Menschen beiderlei Geschlechts den zehnmonatigen Dienst antreten. Die Zahl soll danach bestÃ¤ndig erhÃ¶ht werden, 2035 sollen es 50.000 sein. Der Dienst umfasst eine einmonatige Grundausbildung und den Einsatz in einer bestehenden Einheit. DafÃ¼r sollen sie einen Sold enthalten. Die jungen Freiwilligen kÃ¶nnen etwa fÃ¼r Patrouillen an sensiblen Orten oder beim Schutz der ZivilbevÃ¶lkerung eingesetzt werden.



Offiziell handelt es sich um die Umwandlung eines von Macron seit 2017 verfolgten Vorhabens, junge Menschen in Frankreich zu einem nationalen, aber stÃ¤rker zivil geprÃ¤gten Pflichtdienst heranzuziehen. Dieser sei den UmstÃ¤nden nicht mehr angemessen, hieÃŸ es aus dem ElysÃ©e.Â



In Frankreich ist die Wehrpflicht seit 1997 faktisch abgeschafft. Ãœbrig blieb lediglich ein Verteidigungstag, der fÃ¼r 18-JÃ¤hrige verpflichtend ist. Zudem gibt es bereits zahlreiche Angebote freiwillig zeitlich begrenzten MilitÃ¤rdienst zu leisten. Diese Angebote richten sich jedoch in erster Linie an junge Menschen, die Schwierigkeiten haben, ins Berufsleben zu finden.Â Die franzÃ¶sische Berufsarmee hat einen Frauenanteil von 17 Prozent und umfasst derzeit etwa 200.000 Soldatinnen und Soldaten und 47.000 Reservistinnen und Reservisten.Â