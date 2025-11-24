Lifestyle

Udo Kier ist tot

  • dts - 24. November 2025, 07:05 Uhr

.

Los Angeles (dts Nachrichtenagentur) - Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende Blitzmeldung aus Los Angeles: Udo Kier ist tot. Die Redaktion bearbeitet das Thema bereits.

Weitere Details werden in wenigen Momenten gesendet.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Tabaluga-Zeichner Helme Heine im Alter von 84 Jahren gestorben

    Russell (dts Nachrichtenagentur) - Der Tabaluga-Zeichner und Kinderbuchautor Helme Heine ist tot. Er starb am Donnerstag im Alter von 84 Jahren in Russell, Neuseeland, wie die

    Mehr
    Bericht: Kessler-Zwillinge gestorben

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Kessler-Zwillinge sind offenbar tot. Wie die "Bild" berichtet, starben Alice und Ellen Kessler gemeinsam in MÃ¼nchen. Dort soll es auch

    Mehr
    EuGH kippt Teile der EU-Mindestlohnrichtlinie

    Luxemburg (dts Nachrichtenagentur) - Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende Blitzmeldung aus Luxemburg: EuGH kippt Teile der

    Mehr
    US-Vertreter Lutnick und Greer zu GesprÃ¤chen mit EU-Handelsministern in BrÃ¼ssel
    US-Vertreter Lutnick und Greer zu GesprÃ¤chen mit EU-Handelsministern in BrÃ¼ssel
    Lufthansa will bei GepÃ¤cktransfer noch enger mit der Bahn kooperieren
    Netzagentur-Chef MÃ¼ller droht Post mit Strafzahlungen bei ServicemÃ¤ngeln
    Netzagentur-Chef MÃ¼ller droht Post mit Strafzahlungen bei ServicemÃ¤ngeln
    Gasspeicher nur zu drei Vierteln voll - Netzagentur-Chef nicht beunruhigt
    Gasspeicher nur zu drei Vierteln voll - Netzagentur-Chef nicht beunruhigt
    Verkehrsminister setzt auf Rettung von DB Cargo
    Verkehrsminister setzt auf Rettung von DB Cargo
    VW-Krise: Niedersachsen stÃ¤rkt Blume den RÃ¼cken
    VW-Krise: Niedersachsen stÃ¤rkt Blume den RÃ¼cken
    Verhandlungen Ã¼ber Ukraine-Plan: Washington sieht
    Verhandlungen Ã¼ber Ukraine-Plan: Washington sieht "entscheidenden Schritt voran"
    Verdi droht mit Streiks im Ã¶ffentlichen Dienst
    Verdi droht mit Streiks im Ã¶ffentlichen Dienst
    RÃ¶ttgen: Europa muss Ukraine ohne US-UnterstÃ¼tzung helfen
    RÃ¶ttgen: Europa muss Ukraine ohne US-UnterstÃ¼tzung helfen
    Gipfeltreffen von EU und Afrikanischer Union in Angola
    Gipfeltreffen von EU und Afrikanischer Union in Angola

    Top Meldungen

    WirtschaftsverbÃ¤nde diskutieren Ende der
    WirtschaftsverbÃ¤nde diskutieren Ende der "Brandmauer" zur AfD

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Wirtschaft ist eine Debatte Ã¼ber den richtigen Umgang mit der AfD entbrannt. Der Verband Die Familienunternehmer gibt seine bisherige

    Mehr
    GrÃ¼ne wollen WÃ¤rmepumpen-FÃ¶rderung ausweiten
    GrÃ¼ne wollen WÃ¤rmepumpen-FÃ¶rderung ausweiten

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die GrÃ¼nen fordern eine Ausweitung der staatlichen FÃ¶rderung fÃ¼r den Einbau von WÃ¤rmepumpen, um einkommensschwache Hausbesitzer besser zu

    Mehr
    Politik und VerbÃ¤nde machen bei Sofortprogrammen Druck auf Bahn
    Politik und VerbÃ¤nde machen bei Sofortprogrammen Druck auf Bahn

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Politik und VerbÃ¤nde machen Druck auf die Deutsche Bahn, die von Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) angekÃ¼ndigten Sofortprogramme fÃ¼r

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts