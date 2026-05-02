SaarbrÃ¼cken (dts Nachrichtenagentur) - In der Samstags-Ausspielung von "6 aus 49" des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 1, 5, 9, 20, 21, 32, die Superzahl ist die 5.
Der Gewinnzahlenblock im "Spiel77" lautet 2267999. Im Spiel "Super 6" wurde der Zahlenblock 194401 gezogen. Diese Angaben sind ohne GewÃ¤hr.
Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liege und warnte davor, dass GlÃ¼cksspiel sÃ¼chtig machen kÃ¶nne.
Im Jackpot liegen in dieser Woche 31 Millionen Euro, im zweiten Gewinnrang liegen bereits zwei Millionen Euro.
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Lotto am Samstag (02.05.2026)
- dts - 2. Mai 2026, 19:28 Uhr
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