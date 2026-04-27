Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) will hÃ¤rter gegen Steuerbetrug vorgehen: "Ich will, dass eine Selbstanzeige nicht mehr generell zur Straffreiheit fÃ¼hrt", sagte der Vizekanzler den Zeitungen der Funke-Mediengruppe vom Montag. "Kriminelle dÃ¼rfen sich nicht mehr so einfach freikaufen kÃ¶nnen. Niemand sollte darauf spekulieren, dass er Steuern hinterzieht, und wenn er fÃ¼rchtet, erwischt zu werden, einfach eine Selbstanzeige erstattet und straffrei ausgeht."
Steuerhinterziehung wird mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe bis zu fÃ¼nf Jahren bestraft. Wer unrichtige Angaben gegenÃ¼ber den FinanzbehÃ¶rden selbst korrigiert, kann aber unter bestimmten Voraussetzungen von einer Strafe befreit werden. Diese Straffreiheit fÃ¼hre Â zu "Fehlanreizen", zitierten die Funke-Zeitungen aus dem Bundesfinanzministerium. Sie fÃ¼hre und verleite dazu, "Steuern zu hinterziehen und sie erst vor der befÃ¼rchteten Entdeckung im Rahmen der Selbstanzeige zu erklÃ¤ren".
Das Ministerium wird nach eigenen Angaben eine GesetzesÃ¤nderung vorschlagen, nach der die Selbstanzeige kÃ¼nftig "oberhalb bestimmter Schwellenwerte" nur noch strafmildernd, aber nicht mehr strafbefreiend wirkt. Klingbeil sagte den Funke-Zeitungen: "Wir schÃ¼tzen die, die sich an die Regeln halten. Die Ehrlichen dÃ¼rfen nicht die Dummen sein."
Der VorstoÃŸ ist laut Bericht Teil eines Aktionsplans zur besseren BekÃ¤mpfung von SteuerkriminalitÃ¤t. Dieser Plan sieht demnach zudem vor, die Sondereinheit gegen Steuerhinterziehung im Bundeszentralamt fÃ¼r Steuern aufzurÃ¼sten. Daten der FinanzbehÃ¶rden sollen kÃ¼nftig zentral auf einer Plattform gespeichert und mit Hilfe von KÃ¼nstlicher Intelligenz (KI) ausgewertet werden. Beim Bundeszentralamt fÃ¼r Steuern soll auÃŸerdem ein Hinweisgeber-Portal als zentrale Anlaufstelle eingerichtet werden.
Politik
Klingbeil will hÃ¤rter gegen Steuerbetrug vorgehen
- AFP - 27. April 2026, 08:46 Uhr
Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) will hÃ¤rter gegen Steuerbetrug vorgehen: 'Ich will, dass eine Selbstanzeige nicht mehr generell zur Straffreiheit fÃ¼hrt', sagte der Vize-Kanzler den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.
Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) will hÃ¤rter gegen Steuerbetrug vorgehen: "Ich will, dass eine Selbstanzeige nicht mehr generell zur Straffreiheit fÃ¼hrt", sagte der Vizekanzler den Zeitungen der Funke-Mediengruppe vom Montag. "Kriminelle dÃ¼rfen sich nicht mehr so einfach freikaufen kÃ¶nnen. Niemand sollte darauf spekulieren, dass er Steuern hinterzieht, und wenn er fÃ¼rchtet, erwischt zu werden, einfach eine Selbstanzeige erstattet und straffrei ausgeht."
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