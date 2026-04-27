81 Prozent der Deutschen empfinden die Verteilung des Wohlstands im Land als ungerecht.Â Das ergab eine am Montag verÃ¶ffentlichte reprÃ¤sentative Umfrage im Auftrag des WDR, fÃ¼r die Infratest dimap im April bundesweit 2084 Menschen aus der deutschsprachigen BevÃ¶lkerung ab 16 Jahren befragte. Nur 15 Prozent der Befragten Ã¤uÃŸerten die Ansicht, dass der Wohlstand in Deutschland gerecht verteilt sei.
AnhÃ¤nger aller im Bundestag vertretenen Parteien kritisieren demnach die Wohlstandsverteilung in Deutschland mehrheitlich als ungerecht. Besonders ausgeprÃ¤gt sei das Ungerechtigkeitsempfinden der Umfrage zufolge in Sachsen, Sachsen-Anhalt und ThÃ¼ringen sowie in der Region Berlin und Brandenburg, wo es jeweils 90 Prozent ungerecht finden, wie der Wohlstand verteilt ist.
Der WDR-Umfrage zufolge sprechen sich auch jeweils eine Mehrheit der Deutschen fÃ¼r eine RÃ¼ckkehr zur VermÃ¶genssteuer und fÃ¼r eine hÃ¶here Erbschaftssteuer aus. Demnach befÃ¼rworten 64 Prozent der Deutschen eine WiedereinfÃ¼hrung der VermÃ¶genssteuer. 29 Prozent sprechen sich dagegen aus.
Zustimmung erhÃ¤lt eine RÃ¼ckkehr zur VermÃ¶genssteuer, die seit 1997 nicht mehr erhoben wird, neben Sympathisanten von Linken (88 Prozent), GrÃ¼nen (87 Prozent) und SPD (84 Prozent) auch von Menschen, die der Union nahestehen (62 Prozent). Unter AfD-AnhÃ¤ngern sind 52 Prozent dagegen und 42 Prozent dafÃ¼r.
Eine ErhÃ¶hung der Steuer auf hohe Erbschaften wird laut der Umfrage ebenfalls mehrheitlich (61 Prozent) unterstÃ¼tzt; jeder Dritte (32 Prozent) ist dagegen. Auch hierfÃ¼r zeigen sich AnhÃ¤nger von GrÃ¼nen (88 Prozent), Linke (85 Prozent), SPD (78 Prozent) und Union (64 Prozent) mehrheitlich offen, wÃ¤hrend unter Sympathisanten der AfD 62 Prozent dagegen sind und jeder Dritte (33 Prozent) dafÃ¼r.
Politik
WDR-Umfrage: 81 Prozent der Deutschen halten Wohlstand fÃ¼r ungerecht verteilt
- AFP - 27. April 2026, 07:07 Uhr
81 Prozent der Deutschen finden es einer reprÃ¤sentativen ARD-Umfrage zufolge ungerecht, wie der Wohlstand im Land verteilt ist.Â Nur 15 Prozent der Befragten Ã¤uÃŸerten die Ansicht, dass der Wohlstand in Deutschland gerecht verteilt sei.
81 Prozent der Deutschen empfinden die Verteilung des Wohlstands im Land als ungerecht.Â Das ergab eine am Montag verÃ¶ffentlichte reprÃ¤sentative Umfrage im Auftrag des WDR, fÃ¼r die Infratest dimap im April bundesweit 2084 Menschen aus der deutschsprachigen BevÃ¶lkerung ab 16 Jahren befragte. Nur 15 Prozent der Befragten Ã¤uÃŸerten die Ansicht, dass der Wohlstand in Deutschland gerecht verteilt sei.
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