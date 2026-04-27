SPD-Verteidigungsexperte glaubt nicht mehr an gemeinsamen europÃ¤ischen Kampfjet

Kampfjet-Modell des FCAS-Projekts

SPD-Verteidigungsexperte Christoph Schmid glaubt nicht mehr an den gemeinsamen europÃ¤ischen Kampfjet FCAS. 'Schon seit einem knappen Jahr ist eigentlich allen Informierten klar, dass es keine gemeinsame LÃ¶sung mit Dassault mehr geben wird', sagte er.

Der SPD-Verteidigungsexperte Christoph Schmid glaubt nicht mehr an den gemeinsamen europÃ¤ischen Kampfjet FCAS. "Ich halte es fÃ¼r wenig hilfreich, wenn wir nun weitere Schleifen drehen", sagte Schmid der "Augsburger Allgemeinen" (Montagsausgabe). "Schon seit einem knappen Jahr ist eigentlich allen Informierten klar, dass es keine gemeinsame LÃ¶sung mit Dassault mehr geben wird."



Dies sei keine generelle Absage an eine deutsch-franzÃ¶sische Kooperation bei RÃ¼stungsprojekten, betonte Schmid. "Seit Monaten wird aber von franzÃ¶sischer Seite zugunsten von Dassault auf Zeit gespielt ohne RÃ¼cksicht auf bereits geschlossene VertrÃ¤ge", sagte er. "Dadurch entsteht zwangslÃ¤ufig der Eindruck, dass man gerne deutsche Finanzierungsanteile fÃ¼r die Entwicklung franzÃ¶sischer FÃ¤higkeiten nutzen mÃ¶chte, aber nicht zu einer echten Partnerschaft bereit ist."



DerÂ AuÃŸenamts-Staatsminister Gunther Krichbaum (CDU) betonte dagegen: "Wir wollen FCAS auch weiterhin zum Erfolg fÃ¼hren, denn das wÃ¤re in der aktuellen internationalen Situation ein wichtiges Signal der europÃ¤ischen Zusammenarbeit und speziell der deutsch-franzÃ¶sischen Kooperation bei RÃ¼stung und Verteidigung."



Zu dem deutsch-franzÃ¶sischen Luftkampfsystem FCAS sollten bisherigen Planungen zufolge neben einem gemeinsamen Kampfjet auch Drohnen und neue Kommunikationssysteme gehÃ¶ren. Es sollte ab den 2040er Jahren einsatzfÃ¤hig sein. Ein FÃ¼hrungsstreit zwischen den beteiligten Konzernen Dassault und Airbus verzÃ¶gert das Projekt seit Monaten. Die Vermittler sollen am Dienstag ihre Ergebnisse vorstellen, zehn Tage spÃ¤ter als ursprÃ¼nglich geplant.



Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte das Projekt im Februar erstmals offen in Frage gestellt. Er verwies auf die unterschiedlichen Anforderungen an einen Kampfjet der neuen Generation. Zuletzt mehrten sich in Deutschland und Frankreich die Stimmen, die die Entwicklung zweier verschiedener Kampfjets fordern und die Zusammenarbeit auf Drohnen und weitere Komponenten beschrÃ¤nken wollen.