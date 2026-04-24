WahlprÃ¼fungsbeschwerden zur Landtagswahl in Sachsen ohne Erfolg

SÃ¤chsischer Landtag

WahlprÃ¼fungsbeschwerden zur Landtagswahl in Sachsen im Jahr 2024 sind ohne Erfolg geblieben. Der Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen erklÃ¤rte die von zwei BeschwerdefÃ¼hrern eingelegten WahlprÃ¼fungsbeschwerden fÃ¼r unzulÃ¤ssig.

WahlprÃ¼fungsbeschwerden zur Landtagswahl in Sachsen vor mehr als anderthalb Jahren sind ohne Erfolg geblieben. Der Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen erklÃ¤rte am Freitag in Leipzig Â die von zwei BeschwerdefÃ¼hrern eingelegten WahlprÃ¼fungsbeschwerden gegen die GÃ¼ltigkeit der Wahl fÃ¼r unzulÃ¤ssig. (Az. Vf. 48-V-25)Â



Im Kern ging es um die PrÃ¤sentation des Wahlergebnisses. Am Abend des 1. September 2024 verÃ¶ffentlichte der Landeswahlleiter auf seiner Webseite die aktuelle Entwicklung der Listenstimmen in den 435 Gemeinden und Teilgemeinden der 60 Wahlkreise. Das endgÃ¼ltige Wahlergebnis wurde dann Anfang Oktober desselben Jahres im SÃ¤chsischen Amtsblatt bekanntgemacht.



Die BeschwerdefÃ¼hrer rÃ¼gten Unterschiede in der Darstellung der Stimmenentwicklung in der WahlprÃ¤sentation im Vergleich zum vorlÃ¤ufigen Wahlergebnis und zum amtlichen Endergebnis. Es habe unerklÃ¤rliche StimmensprÃ¼nge gegeben, die rechnerisch nicht mit dem Wahlergebnis vereinbar seien. Sie vermuten daher Fehler in der Wahlsoftware und bei der AuszÃ¤hlung. WahleinsprÃ¼che beim Landtag blieben erfolglos.



Auch der Verfassungsgerichtshof verwarf die WahlprÃ¼fungsbeschwerden nun als unzulÃ¤ssig. Es sei kein Fehler zu erkennen, der sich auf Mandate hÃ¤tte auswirken kÃ¶nnen. Die PrÃ¤sentation des Landeswahlleiters am Wahlabend diene zudem der unverbindlichen Information der Ã–ffentlichkeit und sei nicht Bestandteil der amtlichen Ergebnisermittlung. Durch das Meldeverfahren der Gemeinden kÃ¶nne es dabei durchaus zeitweilig zu StimmensprÃ¼ngen kommen.Â



Die Ermittlung des vorlÃ¤ufigen und des endgÃ¼ltigen Wahlergebnisses sei hingegen in der Landeswahlordnung und dem SÃ¤chsischen Wahlgesetz geregelt. MÃ¶gliche Fehler stellte das Gericht dabei nicht fest.