Der "UnterdrÃ¼ckungsapparat" in Venezuela besteht der Menschenrechtsorganisation Amnesty International zufolge auch nach der gewaltsamen Gefangennahme des linksnationalistischen PrÃ¤sidenten NicolÃ¡s Maduro bei einem US-MilitÃ¤reinsatz in Caracas im Januar weiter fort. "Der UnterdrÃ¼ckungsapparat bleibt vollumfÃ¤nglich bestehen", sagte die Forschungsdirektorin von Amnesty International fÃ¼r den amerikanischen Kontinent, Valentina Ballesta, der Nachrichtenagentur AFP bei der Vorstellung des Jahresberichts der Menschenrechtsorganisation in Kolumbiens Hauptstadt BogotÃ¡ am Dienstag.
Im Februar hatte das venezolanische Parlament unter Druck aus den USA ein Amnestiegesetz verabschiedet, das die Freilassung zahlreicher politischer Gefangener vorsieht. Nach Angaben der venezolanischen Regierung wurde rund 700 Menschen die Freiheit gewÃ¤hrt, darunter hochrangigen Oppositionspolitikern. Laut der Nichtregierungsorganisation Foro Penal befinden sich in Venezuela aber weiterhin mehr als 500 Menschen aus politischen GrÃ¼nden in Haft.
Ballesta zufolge wird das Amnestiegesetz, das von der venezolanischen ÃœbergangsprÃ¤sidentin Delcy RodrÃguez als "Akt der GrÃ¶ÃŸe" bezeichnet wurde, "nach eigenem Ermessen angewendet, um zu entscheiden, wer freigelassen werden kann". Die Amnestie in Venezuela greift nicht automatisch. Das Gesetz sieht vor, dass potenzielle BegÃ¼nstigte sie bei den Gerichten beantragen, die sie verurteilt haben. Mehreren Oppositionellen wurde die Amnestie verweigert. "Es gibt keinerlei Mechanismus, keinerlei vom Kabinett Delcy RodrÃguez verabschiedete Politik, die auf einen tatsÃ¤chlichen Abbau der UnterdrÃ¼ckungspolitik abzielt", sagte Ballesta.
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Amnesty: "UnterdrÃ¼ckungsapparat" in Venezuela besteht weiter fort
- AFP - 22. April 2026, 02:25 Uhr
Der 'UnterdrÃ¼ckungsapparat' in Venezuela besteht Amnesty International zufolge auch nach der gewaltsamen Gefangennahme des linksnationalistischen PrÃ¤sidenten NicolÃ¡s Maduro bei einem US-MilitÃ¤reinsatz in Caracas im Januar weiter fort.
Der "UnterdrÃ¼ckungsapparat" in Venezuela besteht der Menschenrechtsorganisation Amnesty International zufolge auch nach der gewaltsamen Gefangennahme des linksnationalistischen PrÃ¤sidenten NicolÃ¡s Maduro bei einem US-MilitÃ¤reinsatz in Caracas im Januar weiter fort. "Der UnterdrÃ¼ckungsapparat bleibt vollumfÃ¤nglich bestehen", sagte die Forschungsdirektorin von Amnesty International fÃ¼r den amerikanischen Kontinent, Valentina Ballesta, der Nachrichtenagentur AFP bei der Vorstellung des Jahresberichts der Menschenrechtsorganisation in Kolumbiens Hauptstadt BogotÃ¡ am Dienstag.
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