Lifestyle

Blattabdruck aus der Urzeit: WomÃ¶glich Ã¤lteste Cannabispflanze der Welt

  • AFP - 17. April 2026, 13:19 Uhr
Bild vergrößern: Blattabdruck aus der Urzeit: WomÃ¶glich Ã¤lteste Cannabispflanze der Welt
Cannabispflanze auf Plantage
Bild: AFP

Die Ã¤lteste Cannabispflanze der Welt stammt womÃ¶glich nicht aus China, sondern aus Sachsen-Anhalt. Zumindest wirft ein Sammlungsfund aus der Urzeit laut dem Museum fÃ¼r Naturkunde in Berlin diese Frage auf.

Die Ã¤lteste Cannabispflanze der Welt stammt womÃ¶glich nicht aus China, sondern aus Sachsen-Anhalt. Zumindest wirft ein Sammlungsfund aus der Urzeit nach Angaben des Museums fÃ¼r Naturkunde - Leibniz-Institut fÃ¼r Evolutions- und BiodiversitÃ¤tsforschung in Berlin vom Freitag diese Frage auf. Forschende stieÃŸen in der Sammlung des Museums demnach auf ein "spektakulÃ¤res Pflanzenfossil".

Es handelt sich der Mitteilung zufolge um einen Blattabdruck in versteinertem Schlamm, der bereits im Jahr 1883 von einem Pflanzenkundler als Cannabis oligocaenica beschrieben wurde. Nach neueren Alterseinstufungen stamme das Fossil aus dem Zeitabschnitt des unteren EozÃ¤n von vor etwa 56 bis 48 Millionen Jahren und sei damit deutlich Ã¤lter als die bisher bekannten Nachweise. Gefunden wurde das Fossil demnach in der NÃ¤he von Eisleben in Sachsen-Anhalt, was auch den Ursprung der Pflanzengattung in Zentralasien infrage stelle.

Die Form des Abdrucks mit seinen randlich gezackten, lanzettfÃ¶rmigen BlÃ¤ttern sei denen heutiger Cannabispflanzen Ã¼berraschend Ã¤hnlich. FÃ¼r eine eindeutige Zuordnung fehlen den Experten zufolge allerdings weitere Merkmale, zum Beispiel die feinen HÃ¤rchen auf den BlattoberflÃ¤chen. Die HÃ¤rchen enthalten den psychoaktiven Wirkstoff Tetrahydrocannabinol (THC), welcher der Pflanze zur Abwehr von Fressfeinden dient - und Menschen berauscht.

Ob es sich bei dem Fossil wirklich um den mit Abstand Ã¤ltesten Nachweis der Gattung Cannabis handelt, soll nun weiter untersucht werden. Die heute bekannte Art Cannabis sativa stammt ursprÃ¼nglich aus dem Nordwesten Chinas. Dies legen zumindest Analysen der Ã¤ltesten gefundenen Pollen der Pflanze von vor rund 20 Millionen Jahren nahe. Auch heute hat die Pflanze ihr natÃ¼rliches Verbreitungsgebiet im Nordwesten Chinas und in angrenzenden Regionen.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    CÃ©line Dion bringt kurz vor RÃ¼ckkehr auf die BÃ¼hne neue Single heraus
    CÃ©line Dion bringt kurz vor RÃ¼ckkehr auf die BÃ¼hne neue Single heraus

    Der Song entstand in der Covid-Zeit, aber sie hat ihn erst jetzt eingespielt: Die kanadische SÃ¤ngerin CÃ©line Dion hat kurz vor ihrer groÃŸ angekÃ¼ndigten RÃ¼ckkehr auf die

    Mehr
    Linke kritisiert Warken-Reform als
    Linke kritisiert Warken-Reform als "Mogelpackung"

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der gesundheitspolitische Sprecher der Linken, Ates GÃ¼rpinar, kritisiert den Gesetzentwurf zur Reform des Gesundheitssystems als Mogelpackung.

    Mehr
    Polizisten retten in Baden-WÃ¼rttemberg vier EntenkÃ¼ken von Autobahn
    Polizisten retten in Baden-WÃ¼rttemberg vier EntenkÃ¼ken von Autobahn

    Polizisten haben in Baden-WÃ¼rttemberg vier EntenkÃ¼ken von einer Autobahn gerettet. Sie wurden in ein Tierheim gebracht, wie die Beamten in Offenburg am Freitag mitteilten.

    Mehr
    Lindt will Schoko-WeihnachtsmÃ¤nner in diesem Jahr gÃ¼nstiger anbieten
    Lindt will Schoko-WeihnachtsmÃ¤nner in diesem Jahr gÃ¼nstiger anbieten
    Ziel sind 90.000 Hektar: FÃ¶rderprogramm fÃ¼r WiedervernÃ¤ssung von Mooren angekÃ¼ndigt
    Ziel sind 90.000 Hektar: FÃ¶rderprogramm fÃ¼r WiedervernÃ¤ssung von Mooren angekÃ¼ndigt
    Bundestag stimmt fÃ¼r neue Regeln fÃ¼r
    Bundestag stimmt fÃ¼r neue Regeln fÃ¼r "Buy Now, Pay Later"-Angebote
    Bundestag schafft rechtliche Grundlage fÃ¼r E-AutoprÃ¤mie
    Bundestag schafft rechtliche Grundlage fÃ¼r E-AutoprÃ¤mie
    25-JÃ¤hriger bei Streit in Berlin mit Messer getÃ¶tet - 37-JÃ¤hriger festgenommen
    25-JÃ¤hriger bei Streit in Berlin mit Messer getÃ¶tet - 37-JÃ¤hriger festgenommen
    Merz
    Merz "sehr zufrieden" mit ReformplÃ¤nen zu Krankenversicherung
    Depardieu rudert in Streit um sexistische Bemerkungen zurÃ¼ck
    Depardieu rudert in Streit um sexistische Bemerkungen zurÃ¼ck
    Brandlegung in Wohnung mit zwei Toten: 28-JÃ¤hrige soll in Psychiatrie
    Brandlegung in Wohnung mit zwei Toten: 28-JÃ¤hrige soll in Psychiatrie
    Bundeswehr weitet Einsatz ukrainischer Ausbilder in Deutschland aus
    Bundeswehr weitet Einsatz ukrainischer Ausbilder in Deutschland aus
    Gericht: Brandenburgs Ex-Wirtschaftsminister darf nicht fÃ¼r Tesla-Kanzlei arbeiten
    Gericht: Brandenburgs Ex-Wirtschaftsminister darf nicht fÃ¼r Tesla-Kanzlei arbeiten

    Top Meldungen

    Kerosin-Knappheit: VerbraucherschÃ¼tzer warnen vor Insolvenzen
    Kerosin-Knappheit: VerbraucherschÃ¼tzer warnen vor Insolvenzen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Verbraucherzentrale Bundesverband warnt angesichts drohender Kerosin-Knappheit vor Insolvenzen von Fluggesellschaften und SchÃ¤den fÃ¼r

    Mehr
    Pilotenstreik: Erneut hunderte FlÃ¼ge gestrichen
    Pilotenstreik: Erneut hunderte FlÃ¼ge gestrichen

    Piloten der Lufthansa haben ihren aktuellen zweitÃ¤gigen Streik am Freitag fortgesetzt. Am Flughafen Frankfurt am Main wurden erneut hunderte FlÃ¼ge gestrichen. Bestreikt wurden

    Mehr
    Kein Bundesland will bislang EntlastungsprÃ¤mie von 1.000 Euro zahlen
    Kein Bundesland will bislang EntlastungsprÃ¤mie von 1.000 Euro zahlen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die BundeslÃ¤nder strÃ¤uben sich dagegen, den BeschÃ¤ftigten im Ã–ffentlichen Dienst die von der Bundesregierung vorgeschlagene

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts