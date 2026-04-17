Blattabdruck aus der Urzeit: WomÃ¶glich Ã¤lteste Cannabispflanze der Welt

Cannabispflanze auf Plantage

Die Ã¤lteste Cannabispflanze der Welt stammt womÃ¶glich nicht aus China, sondern aus Sachsen-Anhalt. Zumindest wirft ein Sammlungsfund aus der Urzeit laut dem Museum fÃ¼r Naturkunde in Berlin diese Frage auf.

Die Ã¤lteste Cannabispflanze der Welt stammt womÃ¶glich nicht aus China, sondern aus Sachsen-Anhalt. Zumindest wirft ein Sammlungsfund aus der Urzeit nach Angaben des Museums fÃ¼r Naturkunde - Leibniz-Institut fÃ¼r Evolutions- und BiodiversitÃ¤tsforschung in Berlin vom Freitag diese Frage auf. Forschende stieÃŸen in der Sammlung des Museums demnach auf ein "spektakulÃ¤res Pflanzenfossil".



Es handelt sich der Mitteilung zufolge um einen Blattabdruck in versteinertem Schlamm, der bereits im Jahr 1883 von einem Pflanzenkundler als Cannabis oligocaenica beschrieben wurde. Nach neueren Alterseinstufungen stamme das Fossil aus dem Zeitabschnitt des unteren EozÃ¤n von vor etwa 56 bis 48 Millionen Jahren und sei damit deutlich Ã¤lter als die bisher bekannten Nachweise. Gefunden wurde das Fossil demnach in der NÃ¤he von Eisleben in Sachsen-Anhalt, was auch den Ursprung der Pflanzengattung in Zentralasien infrage stelle.



Die Form des Abdrucks mit seinen randlich gezackten, lanzettfÃ¶rmigen BlÃ¤ttern sei denen heutiger Cannabispflanzen Ã¼berraschend Ã¤hnlich. FÃ¼r eine eindeutige Zuordnung fehlen den Experten zufolge allerdings weitere Merkmale, zum Beispiel die feinen HÃ¤rchen auf den BlattoberflÃ¤chen. Die HÃ¤rchen enthalten den psychoaktiven Wirkstoff Tetrahydrocannabinol (THC), welcher der Pflanze zur Abwehr von Fressfeinden dient - und Menschen berauscht.



Ob es sich bei dem Fossil wirklich um den mit Abstand Ã¤ltesten Nachweis der Gattung Cannabis handelt, soll nun weiter untersucht werden. Die heute bekannte Art Cannabis sativa stammt ursprÃ¼nglich aus dem Nordwesten Chinas. Dies legen zumindest Analysen der Ã¤ltesten gefundenen Pollen der Pflanze von vor rund 20 Millionen Jahren nahe. Auch heute hat die Pflanze ihr natÃ¼rliches Verbreitungsgebiet im Nordwesten Chinas und in angrenzenden Regionen.