US-Youtuber nach provokanten Videos in SÃ¼dkorea zu sechs Monaten Haft verurteilt

Johnny Somali vor Reportern bei seiner Ankunft am Gericht

Nach einer Reihe provokanter Videos ist ein US-Youtuber in SÃ¼dkorea zu sechs Monaten Haft verurteilt worden. Ein Gericht in Seoul verurteilte den 25-jÃ¤hrigen Johnny Somali unter anderem wegen StÃ¶rung der Ã¶ffentlichen Ordnung.

Nach einer Reihe provokanter Videos ist ein US-Youtuber in SÃ¼dkorea zu sechs Monaten Haft verurteilt worden. Ein Gericht in Seoul verurteilte den 25-jÃ¤hrigen Johnny Somali am Mittwoch unter anderem wegen StÃ¶rung der Ã¶ffentlichen Ordnung und der Verbreitung von Falschinformationen.Â



Der Streamer, der mit bÃ¼rgerlichem Namen Ramsey Khalid Ismael heiÃŸt, hatte 2024 unter anderem mit einem Video fÃ¼r EmpÃ¶rung gesorgt, in dem er eine Statue zum Gedenken an die koreanischen Sexsklavinnen wÃ¤hrend des Zweiten Weltkriegs kÃ¼sste und vor dem Denkmal sexuell anzÃ¼glich antanzte. Zudem streamte er andere provokante Aktionen in SÃ¼dkorea und Japan auf den Plattformen Youtube und Twitch. Dazu gehÃ¶rte das Abspielen von lauter nordkoreanischer Propaganda-Musik in SÃ¼dkorea.



Die sÃ¼dkoreanischen BehÃ¶rden leiteten daraufhin Ermittlungen gegen Johnny Somali ein und untersagten es ihm, vor dem Abschluss des Gerichtsverfahrens das Land zu verlassen. Bei seiner Ankunft am Gericht bat der US-Streamer am Mittwoch um Verzeihung. "Ich bin voller Reue", zitierten ihn sÃ¼dkoreanische Medien. "Ich mÃ¶chte mich beim koreanischen Volk entschuldigen. Ich mÃ¶chte mein Leben Ã¤ndern und ein besserer Mensch werden."



Insbesondere das Video, das der Youtuber im Oktober 2024 von sich an dem Denkmal fÃ¼r die koreanischen Sexsklavinnen machte, hatte in SÃ¼dkorea fÃ¼r EmpÃ¶rung gesorgt. Er entfernte es spÃ¤ter aus seinem Youtube-Kanal.Â



Nach SchÃ¤tzungen von Historikern hatten japanische Soldaten wÃ¤hrend des Weltkriegs rund 200.000 junge Frauen, zumeist Koreanerinnen, als Sexsklavinnen missbraucht. Diese Frauen wurden von den Japanern beschÃ¶nigend "Trostfrauen" genannt. Das Schicksal dieser Frauen ist bis heute ein schmerzhaftes Kapitel in der koreanischen Geschichte.



Johnny Somali wurde wegen der Aktion mitunter auch kÃ¶rperlich angegriffen. Bei dem nun verhÃ¤ngten Hafturteil ging es aber nicht um die Aktion an dem Denkmal, wie das Gericht klarstellte.