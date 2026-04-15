Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD-Bundestagsfraktion will die ReformvorschlÃ¤ge von Gesundheitsministerin Warken in der vorliegenden Form nicht komplett mittragen. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Dagmar Schmidt (SPD) antwortete auf die Frage, ob ihre Partei die PlÃ¤ne einfach abnicken werde: "Nein, natÃ¼rlich nicht". Zwar sei "viel Gutes dabei, vieles, was wir auch teilen", zugleich gebe es aber "Dinge, wo wir finden, da sind die VorschlÃ¤ge einfach noch nicht in der Balance, in der wir sie eigentlich gern sehen wÃ¼rden", sagte sie den Sendern RTL und ntv.
Positiv bewertete Schmidt den Ansatz, die Ausgaben stÃ¤rker an den Einnahmen auszurichten: "Was wir teilen, ist, dass wir grundsÃ¤tzlich eine an den Einnahmen orientierte Ausgabenpolitik haben wollen." Deutschland habe jedoch "eines der teuersten Systeme der Welt, das teuerste System der EuropÃ¤ischen Union, ohne dass wir mehr als mittlere QualitÃ¤t fÃ¼r die Menschen im Angebot haben". Es gebe "unglaubliche Effizienzreserven, die wir heben wollen". Deshalb sagte sie: "Wir wollen nicht, dass Versicherte weiter belastet werden, dass ihre Leistungen gekÃ¼rzt werden" - hier sehe die SPD "noch eine Unwucht".
Zugleich machte Schmidt deutlich, dass Einsparungen notwendig seien, diese aber nicht zulasten der Versicherten gehen dÃ¼rften. "Es werden alle ihren Beitrag leisten mÃ¼ssen", sagte sie mit Blick auf "ambulante Bereiche, stationÃ¤re Bereiche, die Pharmaindustrie". Versicherte hÃ¤tten "viele Milliarden in den letzten Jahren bezahlt, um die Kostensteigerungen zu tragen", deshalb sehe man "nicht, dass die Versicherten jetzt durch LeistungskÃ¼rzungen oder zusÃ¤tzliche Belastungen" herangezogen werden mÃ¼ssten. SpielrÃ¤ume gebe es genug: "Die VorschlÃ¤ge der Kommission sind so breit und so vielfÃ¤ltig, dass wir da auch alternative MÃ¶glichkeiten haben."
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SPD-Fraktionsvize will Warkens ReformplÃ¤ne nicht einfach abnicken
- dts - 15. April 2026, 14:48 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD-Bundestagsfraktion will die ReformvorschlÃ¤ge von Gesundheitsministerin Warken in der vorliegenden Form nicht komplett mittragen. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Dagmar Schmidt (SPD) antwortete auf die Frage, ob ihre Partei die PlÃ¤ne einfach abnicken werde: "Nein, natÃ¼rlich nicht". Zwar sei "viel Gutes dabei, vieles, was wir auch teilen", zugleich gebe es aber "Dinge, wo wir finden, da sind die VorschlÃ¤ge einfach noch nicht in der Balance, in der wir sie eigentlich gern sehen wÃ¼rden", sagte sie den Sendern RTL und ntv.
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