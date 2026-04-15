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Reiche macht Druck bei Sozialreformen

  • dts - 15. April 2026, 15:01 Uhr
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Katherina Reiche (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) erhÃ¶ht den Druck in der Bundesregierung, den Sozialstaat zu reformieren.

"Seit Anfang 2026 liegen die VorschlÃ¤ge der Sozialstaatskommission auf dem Tisch - durchdacht, gut begrÃ¼ndet, umsetzbar", sagte Reiche dem "Handelsblatt" (Donnerstagsausgabe) im Anschluss an ein GesprÃ¤ch zwischen Arbeitsministerium, Wirtschaftsministerium und weiteren Ressorts mit den LÃ¤ndern und kommunalen SpitzenverbÃ¤nden am Mittwoch in Berlin.

"Wir mÃ¼ssen nun zeigen, dass wir es ernst meinen und die notwendigen Strukturreformen anpacken", so Reiche. Der Koalitionsausschuss am Wochenende habe "wichtige Signale" fÃ¼r Strukturreformen ausgesendet: "Im Zentrum muss dabei die BeitragsstabilitÃ¤t stehen."

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