Politik

Dobrindt erÃ¶ffnet Beratungszentrum fÃ¼r Ukrainer in Berlin

  • AFP - 14. April 2026, 11:48 Uhr
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Deutsche und ukrainische Flagge
Bild: AFP

Bundesinnenminister Dobrindt (CSU) und der ukrainische Sozialminister Uljutin haben ein Beratungszentrum fÃ¼r Ukrainerinnen und Ukrainer erÃ¶ffnet. Diese sollen dort vor allem zu einer mÃ¶glichen RÃ¼ckkehr in ihre Heimat beraten werden.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) und der ukrainische Sozialminister Denis Uljutin haben in Berlin ein neues Beratungszentrum fÃ¼r rÃ¼ckkehrwillige Ukrainerinnen und Ukrainer erÃ¶ffnet. Diese sollen in dem so genannten Unity Hub vor allem zu einer mÃ¶glichen RÃ¼ckkehr in ihre Heimat und zu ihren Perspektiven dort beraten werden, wie Dobrindt am Dienstag sagte. Der Minister sprach von einer Anlaufstelle, in der die Betroffenen "zu allen Fragen einer Zukunft in der Ukraine Antworten erhalten".Â 

Die Einrichtung solle zugleich ein Zentrum fÃ¼r ukrainische Menschen und deren Kultur sein - "ein Verbindungselement in die Heimat". Die Bundesregierung werde den Unity Hub "maximal unterstÃ¼tzen", kÃ¼ndigte Dobrindt an. Um das Berliner Zentrum herum sollen dem Minister zufolge mehrere Ã¤hnliche Einrichtungen in Deutschland und Europa entstehen.

Der ukrainische Sozialminister Uljutin sprach von einer "Community", die mit den Zentren entstehen soll, um die Beziehungen der Geflohenen mit der Ukraine aufrecht erhalten.

Der Unity Hub im Berliner Regierungsviertel soll zentrale Anlaufstelle fÃ¼r Ukrainerinnen und Ukrainer sein, die infolge des Kriegs nach Deutschland geflohen sind. Neben Beratungsleistungen sollen laut Innenministerium sprach- und landeskundlicher Unterricht sowie kulturelle Veranstaltungen angeboten werden.Â 

Ziel sei es, "die Verbundenheit mit der Ukraine zu stÃ¤rken und die Bereitschaft zu einer RÃ¼ckkehr zu fÃ¶rdern". ErgÃ¤nzend kÃ¶nnten auch Beratungen zur Jobsuche und Integration in Deutschland in Anspruch genommen werden.

In Berlin fanden am Dienstag die ersten deutsch-ukrainischen Regierungskonsultationen seit Ã¼ber 20 Jahren statt. Zu diesen wurde auch der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj empfangen.

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