Gesundheitsstudie: GroÃŸteil der Kinder in Deutschland ist kariesfrei

Patient bei Zahnarzt

Der GroÃŸteil der Kinder in Deutschland hat kariesfreie ZÃ¤hne. Das geht aus Daten der aktuellen Mundgesundheitsstudie hervor. Auch verlieren Menschen heute deutlich seltener ZÃ¤hne als frÃ¼her.

Der GroÃŸteil der Kinder in Deutschland hat kariesfreie ZÃ¤hne. "Im internationalen Kariesvergleich ist Deutschland Weltklasse", erklÃ¤rte die PrÃ¤sidentin der BundeszahnÃ¤rztekammer (BZÃ„K), Romy Ermler, am Dienstag bei der PrÃ¤sentation von Daten aus der aktuellen Mundgesundheitsstudie. Auch verlieren Menschen heute deutlich seltener ZÃ¤hne als frÃ¼her.



Gemeinsam mit dem Institut der Deutschen ZahnÃ¤rzte und der KassenzahnÃ¤rztlichen Bundesvereinigung (KZBV) analysierte die BundeszahnÃ¤rztekammer Daten aus der sechsten Mundgesundheitsstudie, fÃ¼r die Teilnehmer aus der VorgÃ¤ngerstudie von 2014 erneut untersucht wurden.



Dank PrÃ¤vention sind demnach nur sehr wenige ZÃ¤hne von Karies betroffen. Bei den 2014 untersuchten kariesfreien Kindern, also den heute 20-JÃ¤hrigen, erkrankte im Schnitt maximal ein Zahn an Karies. Auch die Karieslast der heute jÃ¼ngeren Erwachsenen zwischen 35 und 44 Jahren halbierte sich binnen dreier Jahrzehnte - ihnen fehlt heutzutage im Schnitt lediglich ein Zahn. Ende der 80er Jahre waren die Gruppenprophylaxe in KindergÃ¤rten und Schulen und die Individualprophylaxe in den Zahnarztpraxen eingefÃ¼hrt worden. Dadurch sank die Karieslast beispielsweise bei Ã¤lteren Kindern um 90 Prozent.



In allen Altersgruppen behÃ¤lt demnach ein groÃŸer Teil der Menschen heute Ã¼ber viele Jahre alle eigenen ZÃ¤hne. Grundlage dafÃ¼r ist den FachverbÃ¤nden zufolge auch die frÃ¼he Diagnostik und rechtzeitige Behandlung von Parodontitis. Das ist eine chronische EntzÃ¼ndung des Zahnhalteapparats, die schubweise Gewebe und Knochen zerstÃ¶rt. Ohne Behandlung fÃ¼hrt dies am Ende oft zum Verlust von ZÃ¤hnen. Zudem erhÃ¶ht eine unbehandelte, schwere Parodontitis unter anderem das Risiko fÃ¼r koronare Herzerkrankungen und Herzinfarkt.



KZBV-Vorstandschef Martin Hendges nannte die vÃ¶llige Kariesfreiheit bei einem GroÃŸteil der Kinder "ein sensationelles Ergebnis". Bei der Parodontitis, einer "Volkskrankheit mit schweren Folgen fÃ¼r die Allgemeingesundheit", sehe er jedoch noch dringenden Handlungsbedarf. Sie mÃ¼sse mÃ¶glichst frÃ¼h behandelt werden.



"Wer als Kind gesunde ZÃ¤hne hat, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch als Senior oder Seniorin noch viele gesunde, eigene ZÃ¤hne haben", erklÃ¤rte BZÃ„K-PrÃ¤sidentin Ermler. Bei den heute 73- bis 82-JÃ¤hrigen hÃ¤tten "in den vergangenen knapp zehn Jahren 40 Prozent keinen Zahn verloren". Allerdings haben Menschen mit chronischen Erkrankungen wie Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen demnach einen Ã¼berdurchschnittlichen Zahnverlust. Die VerbÃ¤nde forderten daher eine stÃ¤rker risikoorientierte und personalisierte PrÃ¤vention.



Eine Rolle bei der Mundhygiene spielt auch die Angst vor Zahnbehandlungen, wenn Menschen also den Gang in die Praxis meiden. Etwa neun Prozent der Studienteilnehmer gaben eine schwere Form solcher Ã„ngste bis hin zur Phobie an. Bei 16Â Prozent war diese Angst moderat ausgeprÃ¤gt. Drei Viertel der Erwachsenen haben hingegen keine Angst vor dem Zahnarzt.



FÃ¼r die Deutsche Mundgesundheitsstudie - die mittlerweile sechste seit dem Jahr 1989 - wurden von 2021 bis 2023 an bundesweit 90 Standorten rund 3400 Menschen befragt und zahnmedizinisch untersucht. Die Ergebnisse wurden bereits im vergangenen Jahr verÃ¶ffentlicht.