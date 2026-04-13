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Dax weiter im Minus - Berichtssaison im Blick

  • dts - 13. April 2026, 12:32 Uhr
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Frankfurter BÃ¶rse, via dts Nachrichtenagentur

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Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Montag nach einem bereits schwachen Start bis zum Mittag weiter im roten Bereich bewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.570 Punkten berechnet, 1,0 Prozent unter dem Schlussniveau vom vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Rheinmetall, RWE und Eon, am Ende Continental, die Deutsche Telekom und Siemens Energy.

"Die Situation im Iran und der StraÃŸe von Hormus bleibt weiterhin schwierig", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. Die Waffenruhe scheine zwar offiziell weiter Bestand zu haben, doch dies kÃ¶nnte sich schnell Ã¤ndern, sollte es zu der angekÃ¼ndigten Seeblockade seitens der USA gegen den Iran kommen. "Es findet derzeit ein beiderseitiges Abtasten statt, um auszuloten, wie weit die jeweilige Partei gehen kann."

"Die Investoren beobachten diesen Vorgang, fokussieren sich aber zugleich auf die beginnende Berichtssaison", so der Marktexperte. "Heute werden bereits Quartalszahlen von der US-Investmentbank Goldman Sachs erwartet. Die Ergebnisse der Finanzinstitute werden eine hohe Beachtung finden, da diese gute Einblicke in den Zustand der US-Wirtschaft liefern." Zum einen dÃ¼rfte ihre Ertragslage ausgewertet werden, zum anderen die RÃ¼ckstellungen wegen potenzieller Marktrisiken.

FÃ¼r den Dax bleibe unterdessen das Niveau der Energiepreise ein primÃ¤rer Faktor. "Die hohe AbhÃ¤ngigkeit der deutschen Industrie von ErdÃ¶lexporten wird Bremsspuren in den Bilanzen der Unternehmen hinterlassen", so Lipkow. "In diesem Marktumfeld kommen die angekÃ¼ndigten Warnstreiks bei der Lufthansa Ã¼berhaupt nicht gut an."

Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Montagmittag etwas stÃ¤rker: Ein Euro kostete 1,1686 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8557 Euro zu haben.

Der Ã–lpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 102,50 US-Dollar; das waren 7,7 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

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