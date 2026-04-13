Aktivisten: Im Iran gab es 2025 so viele Hinrichtungen wie seit 1989 nicht mehr

Demonstrantin in Paris mit Aufkleber "keine Hinrichtung" auf dem Mund

Im Iran sind im vergangenen Jahr nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen mindestens 1639 Menschen hingerichtet worden. Das erklÃ¤rten Iran Human Rights (IHR) mit Sitz in Norwegen und Together Against the Death Penalty (ECPM) am Montag.

Im Iran sind im vergangenen Jahr nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen mindestens 1639 Menschen hingerichtet worden. Das sei ein Anstieg von 68 Prozent gegenÃ¼ber dem Jahr 2024, als die iranischen BehÃ¶rden 975 Menschen hinrichteten, und die hÃ¶chste Zahl seit 1989, erklÃ¤rten Iran Human Rights (IHR) mit Sitz in Norwegen und Together Against the Death Penalty (ECPM) am Montag.



In ihrem gemeinsamen Jahresbericht fÃ¼hrten die Organisationen weiter aus, dass die Zahlen ein "absolutes Minimum" seien, weil von den meisten Hinrichtungen nicht in offiziellen Medien berichtet werde. Viele Hinrichtungen erfolgten demnach aus politischen GrÃ¼nden, die meisten wurden allerdings nach einer Verurteilung wegen Drogendelikten vollstreckt.



Sollte die Islamische Republik "die aktuelle Krise Ã¼berstehen, besteht die ernsthafte Gefahr, dass Hinrichtungen noch stÃ¤rker als Instrument der UnterdrÃ¼ckung und Repression eingesetzt werden", hieÃŸ es in dem Jahresbericht weiter. Die Organisationen warnten darÃ¼ber hinaus, dass "hunderten inhaftierten Demonstranten", die im Januar 2026 gegen die Regierung auf die StraÃŸe gegangen waren, weiter die Todesstrafe drohe.Â



Unter den GetÃ¶teten waren 2025 den Angaben zufolge mindestens 48 Frauen - ein Anstieg von 55 Prozent gegenÃ¼ber 2024, als 31 Frauen hingerichtet wurden. 21 der 48 Frauen wurden den Aktivisten zufolge wegen Mordes an ihren EhemÃ¤nnern oder Verlobten hingerichtet. Viele der Beziehungen seien von Missbrauch geprÃ¤gt gewesen.



Die meisten Hinrichtungen erfolgten den Aktivisten zufolge in GefÃ¤ngnissen. Elf Todesstrafen wurden 2025 Ã¶ffentlich vollstreckt - eine Verdreifachung gegenÃ¼ber dem Jahr 2024. Die meisten Hinrichtungen erfolgten demnach durch den Strick. Insgesamt habe es im vergangenen Jahr nur in China mehr Hinrichtungen gegeben als im Iran.Â