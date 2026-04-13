Politik

Aktivisten: Im Iran gab es 2025 so viele Hinrichtungen wie seit 1989 nicht mehr

  • AFP - 13. April 2026, 08:55 Uhr
Bild vergrößern: Aktivisten: Im Iran gab es 2025 so viele Hinrichtungen wie seit 1989 nicht mehr
Demonstrantin in Paris mit Aufkleber "keine Hinrichtung" auf dem Mund
Bild: AFP

Im Iran sind im vergangenen Jahr nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen mindestens 1639 Menschen hingerichtet worden. Das erklÃ¤rten Iran Human Rights (IHR) mit Sitz in Norwegen und Together Against the Death Penalty (ECPM) am Montag.

Im Iran sind im vergangenen Jahr nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen mindestens 1639 Menschen hingerichtet worden. Das sei ein Anstieg von 68 Prozent gegenÃ¼ber dem Jahr 2024, als die iranischen BehÃ¶rden 975 Menschen hinrichteten, und die hÃ¶chste Zahl seit 1989, erklÃ¤rten Iran Human Rights (IHR) mit Sitz in Norwegen und Together Against the Death Penalty (ECPM) am Montag.

In ihrem gemeinsamen Jahresbericht fÃ¼hrten die Organisationen weiter aus, dass die Zahlen ein "absolutes Minimum" seien, weil von den meisten Hinrichtungen nicht in offiziellen Medien berichtet werde. Viele Hinrichtungen erfolgten demnach aus politischen GrÃ¼nden, die meisten wurden allerdings nach einer Verurteilung wegen Drogendelikten vollstreckt.

Sollte die Islamische Republik "die aktuelle Krise Ã¼berstehen, besteht die ernsthafte Gefahr, dass Hinrichtungen noch stÃ¤rker als Instrument der UnterdrÃ¼ckung und Repression eingesetzt werden", hieÃŸ es in dem Jahresbericht weiter. Die Organisationen warnten darÃ¼ber hinaus, dass "hunderten inhaftierten Demonstranten", die im Januar 2026 gegen die Regierung auf die StraÃŸe gegangen waren, weiter die Todesstrafe drohe.Â 

Unter den GetÃ¶teten waren 2025 den Angaben zufolge mindestens 48 Frauen - ein Anstieg von 55 Prozent gegenÃ¼ber 2024, als 31 Frauen hingerichtet wurden. 21 der 48 Frauen wurden den Aktivisten zufolge wegen Mordes an ihren EhemÃ¤nnern oder Verlobten hingerichtet. Viele der Beziehungen seien von Missbrauch geprÃ¤gt gewesen.

Die meisten Hinrichtungen erfolgten den Aktivisten zufolge in GefÃ¤ngnissen. Elf Todesstrafen wurden 2025 Ã¶ffentlich vollstreckt - eine Verdreifachung gegenÃ¼ber dem Jahr 2024. Die meisten Hinrichtungen erfolgten demnach durch den Strick. Insgesamt habe es im vergangenen Jahr nur in China mehr Hinrichtungen gegeben als im Iran.Â 

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Regierung senkt Steuer auf Diesel und Benzin fÃ¼r zwei Monate um 17 Cent
    Regierung senkt Steuer auf Diesel und Benzin fÃ¼r zwei Monate um 17 Cent

    Angesichts der hohen Spritpreise durch den Iran-Konflikt hat die Regierungskoalition Entlastungen beschlossen. Die MineralÃ¶lsteuer fÃ¼r Diesel und Benzin werde fÃ¼r zwei Monate

    Mehr
    Fast 22 Millionen Menschen in Deutschland mit Einwanderungsgeschichte
    Fast 22 Millionen Menschen in Deutschland mit Einwanderungsgeschichte

    Mehr als ein Viertel der BevÃ¶lkerung in Deutschland hat eine Einwanderungsgeschichte. Im Jahr 2025 lebten hierzulande rund 21,8 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund, wie

    Mehr
    Hohe Energiepreise: Kritik aus SPD an VerzÃ¶gerungen bei Entlastungen
    Hohe Energiepreise: Kritik aus SPD an VerzÃ¶gerungen bei Entlastungen

    Aus der SPD gibt es Kritik an der langen Dauer der Koalitionsberatungen Ã¼ber Entlastungen wegen der hohen Energiepreise. "Es braucht keine weiteren Durchhalteparolen, sondern

    Mehr
    Kosten rund ums Auto seit 2020 Ã¼berdurchschnittlich stark gestiegen
    Kosten rund ums Auto seit 2020 Ã¼berdurchschnittlich stark gestiegen
    "Milliardengrab E-Autos": Gewinn der grÃ¶ÃŸten 19 Autokonzerne 2025 stark geschrumpft
    Benzinpreis-Proteste in Irland: Polizeichef sieht
    Benzinpreis-Proteste in Irland: Polizeichef sieht "den Staat in Gefahr"
    Erstmals in Europa: Niederlande erlauben Nutzung von Tesla-Selbstfahrfunktion
    Erstmals in Europa: Niederlande erlauben Nutzung von Tesla-Selbstfahrfunktion
    Tankstellenverband nennt neuen Tankrabatt
    Tankstellenverband nennt neuen Tankrabatt "Kurzschlusshandlung"
    TÃ¶tungsdelikt in Nordrhein-Westfalen: 28-JÃ¤hrige tot in KÃ¼hltruhe entdeckt
    Bundesregierung kÃ¼ndigt
    Bundesregierung kÃ¼ndigt "Energiesofortprogramm" an
    Hofreiter sieht in Magyar-Sieg RÃ¼ckschlag fÃ¼r Putin
    Hofreiter sieht in Magyar-Sieg RÃ¼ckschlag fÃ¼r Putin
    Preise rund ums Autofahren deutlich gestiegen
    Preise rund ums Autofahren deutlich gestiegen
    Inlandstourismus legt im Februar zu
    Inlandstourismus legt im Februar zu

    Top Meldungen

    Landwirtschaftliche Erzeugerpreise im Februar deutlich gesunken
    Landwirtschaftliche Erzeugerpreise im Februar deutlich gesunken

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte sind im Februar 2026 um 10,9 Prozent niedriger gewesen als im Februar 2025. Im Januar hatte

    Mehr
    SPD-Fraktionsvize erwartet Entlastungspaket von Koalitionsspitzen
    SPD-Fraktionsvize erwartet Entlastungspaket von Koalitionsspitzen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Kurz vor Bekanntgabe der Verhandlungsergebnisse des Koalitionsausschusses hat der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Esra Limbacher ein

    Mehr
    ZweitÃ¤giger Pilotenstreik bei Lufthansa gestartet
    ZweitÃ¤giger Pilotenstreik bei Lufthansa gestartet

    Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Bei der Lufthansa ist am Montagmorgen der von der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) angekÃ¼ndigte zweitÃ¤gige Streik

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts