ZweitÃ¤giger Pilotenstreik bei Lufthansa gestartet

Lufthansa-Maschine (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Bei der Lufthansa ist am Montagmorgen der von der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) angekÃ¼ndigte zweitÃ¤gige Streik angelaufen. BeschÃ¤ftigte bei der Lufthansa, Lufthansa Cargo, Lufthansa Cityline sowie bei Eurowings wollen die Arbeit niederlegen. Eurowings ist dabei nur am Montag betroffen, der Rest bis Dienstag um 23:59 Uhr. FlÃ¼ge in den Nahen Osten sind vom Streik ausgenommen.



Die Vereinigung Cockpit erklÃ¤rte, dass der Streik notwendig sei, da die Arbeitgeberseite in mehreren Tarifkonflikten keinen Willen zur LÃ¶sung gezeigt habe. Trotz eines Verzichts auf StreikmaÃŸnahmen Ã¼ber die Osterfeiertage habe es keine ernstzunehmenden Angebote gegeben. Insbesondere bei der betrieblichen Altersversorgung und den VergÃ¼tungstarifvertrÃ¤gen bestÃ¼nden noch erhebliche Differenzen.



Es dÃ¼rfte wieder zu zahlreichen FlugausfÃ¤llen bei der Lufthansa kommen, nachdem am Freitag bereits das Kabinenpersonal gestreikt hatte. Die Fluggesellschaft kÃ¼ndigte an, die Auswirkungen fÃ¼r die FluggÃ¤ste so gering wie mÃ¶glich halten zu wollen. Man versuche deshalb, so viele FlÃ¼ge wie mÃ¶glich von anderen Airlines der Lufthansa-Gruppe und Partner-Airlines durchfÃ¼hren zu lassen. Reisende wurden aufgerufen, sich Ã¼ber den aktuellen Status ihres Fluges zu informieren.

