Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Spitzen von Union und SPD prÃ¼fen einschneidende MaÃŸnahmen fÃ¼r kranke Arbeitnehmer. Das berichtet "Bild" (Montagausgabe) unter Berufung auf Koalitionskreise.
Demnach hat die Unionsseite in die GesprÃ¤che unter anderem die Idee eingespeist, die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall zu reduzieren. So kÃ¶nnte der bisherige Zeitrahmen von sechs Wochen, in denen der Arbeitgeber den Lohn fÃ¼r einen kranken Arbeitnehmer weiter bezahlt, gekÃ¼rzt werden.
AuÃŸerdem gebe es die Ãœberlegung, dass Arbeitgeber nur noch einmal im Jahr Lohnfortzahlung leisten mÃ¼ssen. Das hieÃŸe, wenn die MaximallÃ¤nge erreicht ist, wÃ¼rde bei einem erneuten Krankheitsfall sofort die Krankenkasse mit dem niedrigeren Krankengeld einspringen mÃ¼ssen.
Zudem ist die WiedereinfÃ¼hrung eines sogenannten "Karenztages" im GesprÃ¤ch. Die Lohnfortzahlung wÃ¼rde nicht mehr ab dem ersten Tag der Erkrankung beginnen, sondern erst ab dem zweiten. Das wÃ¼rde Unternehmen finanziell entlasten - zu Lasten der Arbeitnehmer.
In Regierungskreisen wird laut "Bild" darauf hingewiesen, dass "am Ende nur gilt, was insgesamt geeint wurde". Beide Koalitionspartner wÃ¼rden die Krankheitstage gerne nach unten drÃ¼cken, hieÃŸ es.
Lifestyle
Bericht: Regierung diskutiert kÃ¼rzere Lohnfortzahlung fÃ¼r Kranke
- dts - 13. April 2026
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Spitzen von Union und SPD prÃ¼fen einschneidende MaÃŸnahmen fÃ¼r kranke Arbeitnehmer. Das berichtet "Bild" (Montagausgabe) unter Berufung auf Koalitionskreise.
Weitere Meldungen
Budapest (dts Nachrichtenagentur) - PÃ©ter Magyar hat nach seinem Wahlsieg bei der Parlamentswahl in Ungarn am Sonntagabend seine Siegesrede gehalten. "Ungarn, wir haben esMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat PÃ©ter Magyar zum Wahlsieg gratuliert. "Ich gratuliere dem ungarischen Wahlsieger PÃ©ter Magyar herzlichMehr
Budapest (dts Nachrichtenagentur) - Ungarns bisheriger MinisterprÃ¤sident Victor OrbÃ¡n hat am Sonntagabend seine Niederlage bei der Parlamentswahl eingestanden. Das WahlergebnisMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung muss Ãœbernahmen sicherheitsrelevanter und strategisch wichtiger Unternehmen durch auslÃ¤ndische Investoren aus Sicht derMehr
Magdeburg (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der anhaltend hohen Benzinpreise fordert Sachsen-Anhalts MinisterprÃ¤sident Sven Schulze (CDU) die Bundesregierung auf, bis zumMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts des Koalitionsstreits zwischen Bundeswirtschaftsministerin Reiche (CDU) und Bundesfinanzminister Klingbeil (SPD) wirft dieMehr