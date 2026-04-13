Bericht: Regierung diskutiert kÃ¼rzere Lohnfortzahlung fÃ¼r Kranke

Patient mit InfusionsstÃ¤nder (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Spitzen von Union und SPD prÃ¼fen einschneidende MaÃŸnahmen fÃ¼r kranke Arbeitnehmer. Das berichtet "Bild" (Montagausgabe) unter Berufung auf Koalitionskreise.



Demnach hat die Unionsseite in die GesprÃ¤che unter anderem die Idee eingespeist, die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall zu reduzieren. So kÃ¶nnte der bisherige Zeitrahmen von sechs Wochen, in denen der Arbeitgeber den Lohn fÃ¼r einen kranken Arbeitnehmer weiter bezahlt, gekÃ¼rzt werden.



AuÃŸerdem gebe es die Ãœberlegung, dass Arbeitgeber nur noch einmal im Jahr Lohnfortzahlung leisten mÃ¼ssen. Das hieÃŸe, wenn die MaximallÃ¤nge erreicht ist, wÃ¼rde bei einem erneuten Krankheitsfall sofort die Krankenkasse mit dem niedrigeren Krankengeld einspringen mÃ¼ssen.



Zudem ist die WiedereinfÃ¼hrung eines sogenannten "Karenztages" im GesprÃ¤ch. Die Lohnfortzahlung wÃ¼rde nicht mehr ab dem ersten Tag der Erkrankung beginnen, sondern erst ab dem zweiten. Das wÃ¼rde Unternehmen finanziell entlasten - zu Lasten der Arbeitnehmer.



In Regierungskreisen wird laut "Bild" darauf hingewiesen, dass "am Ende nur gilt, was insgesamt geeint wurde". Beide Koalitionspartner wÃ¼rden die Krankheitstage gerne nach unten drÃ¼cken, hieÃŸ es.

