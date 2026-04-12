Ungarn: OrbÃ¡n gesteht Niederlage gegen Magyar bei Parlamentswahl ein

Tisza-Wahlparty am 12.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

.

Budapest (dts Nachrichtenagentur) - Ungarns bisheriger MinisterprÃ¤sident Victor OrbÃ¡n hat am Sonntagabend seine Niederlage bei der Parlamentswahl eingestanden. Das Wahlergebnis sei "eindeutig und schmerzhaft", so der Fidesz-Parteichef.



Kurz zuvor hatte sein Herausforderer PÃ©ter Magyar auf Facebook geschrieben, dass OrbÃ¡n ihm telefonisch zum Sieg gratuliert habe. "Vielen Dank, Ungarn", schrieb er. "Soeben hat uns MinisterprÃ¤sident Viktor OrbÃ¡n telefonisch zu unserem Sieg gratuliert."



Nach Hochrechnungen des nationalen WahlbÃ¼ros liegt Magyars Partei Tisza klar vorne. Bei einem AuszÃ¤hlungsstand von 60,24 Prozent der Stimmen kann Tisza derzeit mit 136 der 199 Sitze rechnen. Damit hÃ¤tte die neu im Parlament vertretene Partei eine Zweidrittelmehrheit, mit der sie die Verfassung Ã¤ndern kÃ¶nnte.



OrbÃ¡ns Partei Fidesz, die gemeinsam mit dem Regierungspartner KDNP bei der letzten Wahl 135 Sitze gewonnen hatte, wÃ¼rde deutlich verlieren und kÃ¤me nunmehr auf 56 Abgeordnete. Mi HazÃ¡nk Mozgalom kÃ¤me auf 7 Sitze.



106 der 199 Sitze im ungarischen Parlament werden Ã¼ber die Erststimmen in Einerwahlkreisen mit einfacher Mehrheit vergeben. FÃ¼r die Ã¼brigen 93 Mandate werden neben der Listenstimmen auch all die Stimmen berÃ¼cksichtigt, die die unterlegenen Direktkandidaten erhalten haben, sowie all die Stimmen, um die die Wahlkreisgewinner vor den jeweils Zweiplatzierten liegen.

