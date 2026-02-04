GeschÃ¤ftsklima in Autoindustrie etwas besser

Autoproduktion (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Das vom MÃ¼nchner Ifo-Institut gemessene GeschÃ¤ftsklima in der Automobilindustrie hat sich im Januar leicht verbessert. Es stieg auf -19,6 Punkte, nach -19,8 Punkten im Dezember, wie das Institut am Mittwoch mitteilte. WÃ¤hrend die Unternehmen ihre aktuelle GeschÃ¤ftslage schlechter beurteilten, sehen sie den kommenden Monaten weniger pessimistisch entgegen. "Die Nachfrage aus dem Euroraum wirkt fÃ¼r die deutsche Autoindustrie weiterhin als stÃ¼tzende Kraft", sagte Ifo-Branchenexpertin Anita WÃ¶lfl.



Die Unternehmen rechnen mit deutlich besseren GeschÃ¤ften im Ausland: Die Exporterwartungen stiegen auf +8,7 Punkte, von -8,0 Punkten im Dezember. "Den amtlichen Daten zu den AuftragseingÃ¤ngen nach zu urteilen, spielt hier der innereuropÃ¤ische Handel die treibende Rolle", so WÃ¶lfl. Auf den AuslandsmÃ¤rkten innerhalb der EU bewerten die Unternehmen der deutschen Autoindustrie auch ihre Wettbewerbsposition deutlich besser; der Saldo stieg von 1,5 Punkten im Oktober auf 15,4 Punkte im Januar. Ihre Wettbewerbsposition auf den MÃ¤rkten auÃŸerhalb Europas bewerteten sie dagegen noch einmal deutlich schlechter; der Saldo fiel auf -31,3 Punkte, von -17,4 Punkten im Oktober.



"Die deutsche Autoindustrie hat auf den MÃ¤rkten auÃŸerhalb der EU seit 2024 an WettbewerbsfÃ¤higkeit verloren, wie Rechnungen auf Basis amtlicher Handelsdaten zeigen. Das gilt besonders ausgeprÃ¤gt gegenÃ¼ber China, zeigt sich aber auch zunehmend gegenÃ¼ber den USA", so WÃ¶lfl.

