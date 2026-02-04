Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der baupolitische Sprecher der GrÃ¼nen-Bundestagsfraktion, Kassem Taher Saleh, erhÃ¶ht den Druck auf die Bundesregierung, Eckpunkte fÃ¼r eine Reform des GebÃ¤udeenergiegesetzes zÃ¼gig vorzulegen. "Dass neun Monate nach der AnkÃ¼ndigung einer Reform noch immer keine Eckpunkte vorliegen, ist politisch verantwortungslos und sorgt fÃ¼r massive Verunsicherung", sagte Taher Saleh dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".
Haushalte und Unternehmen wÃ¼ssten nicht, worauf sie sich einstellen kÃ¶nnten, kritisierte er. "Die Industrie hat sich lÃ¤ngst auf den Umstieg auf erneuerbare WÃ¤rme eingestellt und leidet spÃ¼rbar unter diesem politischen Zickzackkurs. Diese anhaltende Unsicherheit gefÃ¤hrdet ArbeitsplÃ¤tze und schwÃ¤cht einen Zukunftsmarkt, den Deutschland dringend stÃ¤rken mÃ¼sste", sagte der Abgeordnete. "Offensichtlich fÃ¤llt es der Koalition schwer, eine gemeinsame Linie zu finden, obwohl der Handlungsdruck groÃŸ ist." Er forderte eine schnelle Einigung, die Planungssicherheit schaffe.
Auch die wÃ¤rmepolitische Sprecherin der Linksfraktion, Violetta Bock, Ã¼bte Kritik. "Die CDU kommt aus dem AnkÃ¼ndigungsmodus nicht raus und merkt, dass eine Abschaffung an der RealitÃ¤t vorbeigeht. Statt sich Tricks zu Ã¼berlegen, wie man Ã¶kologisch aushÃ¶hlt, sollten sie sozial nachsteuern", sagte sie dem RND. "Wir fordern von der Bundesregierung, sozial gestaffelte FÃ¶rderprogramme auszubauen und vor allem fÃ¼r Mietende einen rechtssicheren Schutzrahmen vor explodierenden Heizkosten zu schaffen", fÃ¼gte die Linken-Politikerin hinzu.
Wirtschaft
Opposition fordert Planungssicherheit beim Heizungsgesetz
- dts - 4. Februar 2026, 07:07 Uhr
.
