ThÃ¼ringen darf Extremisten von juristischer Ausbildung ausschlieÃŸen

Justitia

Der Freistaat ThÃ¼ringen darf Bewerber, die sich gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung betÃ¤tigen, vom juristischen Vorbereitungsdienst ausschlieÃŸen. Das Vorgehen ist mit der Landesverfassung vereinbar, wie der Verfassungsgerichtshof in Weimar am Mittwoch entschied. Die AfD-Fraktion im ThÃ¼ringer Landtag war gegen die entsprechende Regelung vor Gericht gezogen.



Der Gerichtshof erklÃ¤rte nun, dass der Eingriff in die Berufsfreiheit gerechtfertigt ist. Denn die FunktionsfÃ¤higkeit der Rechtspflege setze Vertrauen in die Justiz als Ganzes voraus. Damit sei es nicht vereinbar, wenn Referendare beschÃ¤ftigt wÃ¼rden, die gegen die Demokratie agierten.



Die verfassungsfeindlichen Handlungen mÃ¼ssen aber ein gewisses Gewicht haben, wie das Gericht ausfÃ¼hrte. Die bloÃŸe ZugehÃ¶rigkeit zu einer Partei genÃ¼ge in der Regel nicht.