Brennpunkte

ThÃ¼ringen darf Extremisten von juristischer Ausbildung ausschlieÃŸen

  • AFP - 26. November 2025, 10:00 Uhr
Bild vergrößern: ThÃ¼ringen darf Extremisten von juristischer Ausbildung ausschlieÃŸen
Justitia
Bild: AFP

ThÃ¼ringen darf Bewerber, die sich gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung betÃ¤tigen, vom juristischen Vorbereitungsdienst ausschlieÃŸen. Das Vorgehen ist mit der Landesverfassung vereinbar, wie der Verfassungsgerichtshof entschied.

Der Freistaat ThÃ¼ringen darf Bewerber, die sich gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung betÃ¤tigen, vom juristischen Vorbereitungsdienst ausschlieÃŸen. Das Vorgehen ist mit der Landesverfassung vereinbar, wie der Verfassungsgerichtshof in Weimar am Mittwoch entschied. Die AfD-Fraktion im ThÃ¼ringer Landtag war gegen die entsprechende Regelung vor Gericht gezogen.

Der Gerichtshof erklÃ¤rte nun, dass der Eingriff in die Berufsfreiheit gerechtfertigt ist. Denn die FunktionsfÃ¤higkeit der Rechtspflege setze Vertrauen in die Justiz als Ganzes voraus. Damit sei es nicht vereinbar, wenn Referendare beschÃ¤ftigt wÃ¼rden, die gegen die Demokratie agierten.

Die verfassungsfeindlichen Handlungen mÃ¼ssen aber ein gewisses Gewicht haben, wie das Gericht ausfÃ¼hrte. Die bloÃŸe ZugehÃ¶rigkeit zu einer Partei genÃ¼ge in der Regel nicht.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Prozess um tote Kinder in Koffern: Mutter zu lebenslanger Haft verurteilt
    Prozess um tote Kinder in Koffern: Mutter zu lebenslanger Haft verurteilt

    Weil sie ihre beiden Kinder ermordet und deren Leichen in Koffern versteckt in einem Lagerhaus zurÃ¼ckgelassen hatte, ist eine Frau in Neuseeland zu lebenslanger Haft verurteilt

    Mehr
    Nato-GeneralsekretÃ¤r lobt Wehrdienst-Einigung
    Nato-GeneralsekretÃ¤r lobt Wehrdienst-Einigung

    BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Nato-GeneralsekretÃ¤r Mark Rutte hat die Einigung auf den Wehrdienst in Deutschland ausdrÃ¼cklich gelobt und eine schnelle Umsetzung gefordert.

    Mehr
    Mann lÃ¤sst Drohne an Bremer Flughafen steigen - Luftraumsperrung und Strafanzeige
    Mann lÃ¤sst Drohne an Bremer Flughafen steigen - Luftraumsperrung und Strafanzeige

    Ein Mann hat am Flughafen Bremen eine Drohne fliegen lassen und damit eine etwa halbstÃ¼ndige Sperrung des Luftraums verursacht. Der 39-JÃ¤hrige habe das GerÃ¤t fÃ¼r

    Mehr
    SÃ¼ÃŸigkeitenpreise teils deutlich gestiegen
    SÃ¼ÃŸigkeitenpreise teils deutlich gestiegen
    Bahn-Chefin: Werden rund um Weihnachtsfeiertage Arbeiten an Baustellen einschrÃ¤nken
    Bahn-Chefin: Werden rund um Weihnachtsfeiertage Arbeiten an Baustellen einschrÃ¤nken
    FranzÃ¶sische Justiz entscheidet Ã¼ber mÃ¶gliche Sperrung von Shein
    FranzÃ¶sische Justiz entscheidet Ã¼ber mÃ¶gliche Sperrung von Shein
    Bericht Ã¼ber Chip-Deal von Meta und Google: Nvidia stÃ¼rzt an Wall Street ab
    Bericht Ã¼ber Chip-Deal von Meta und Google: Nvidia stÃ¼rzt an Wall Street ab
    Hoher Krankenstand: Gewerkschaftsbund nimmt Arbeitgeber in die Pflicht
    Hoher Krankenstand: Gewerkschaftsbund nimmt Arbeitgeber in die Pflicht
    Merz sieht keinen Anlass fÃ¼r Kurskorrektur - und bittet um Geduld
    Merz sieht keinen Anlass fÃ¼r Kurskorrektur - und bittet um Geduld
    Bundeskanzler Merz fordert Mitsprache Europas bei Friedensregelung fÃ¼r Ukraine
    Bundeskanzler Merz fordert Mitsprache Europas bei Friedensregelung fÃ¼r Ukraine
    Merz macht Ukraine-Ansage an Trump:
    Merz macht Ukraine-Ansage an Trump: "Europa ist kein Spielball"
    Berlin: Unbekannte lassen Luft aus Reifen von mehr als 40 Autos
    Berlin: Unbekannte lassen Luft aus Reifen von mehr als 40 Autos
    US-Nationalparks: Ab Januar deutlich hÃ¶herer Eintritt fÃ¼r auslÃ¤ndische Touristen
    US-Nationalparks: Ab Januar deutlich hÃ¶herer Eintritt fÃ¼r auslÃ¤ndische Touristen

    Top Meldungen

    Regierung will SondervermÃ¶gen fÃ¼r Weiterbildungsoffensive einsetzen
    Regierung will SondervermÃ¶gen fÃ¼r Weiterbildungsoffensive einsetzen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung will mehr Menschen fÃ¼r berufliche Weiterbildungen gewinnen, um den Arbeitsmarkt angesichts der KI-Revolution und anderer

    Mehr
    Teils deutliche Preissteigerungen bei SÃ¼ÃŸigkeiten zum Advent
    Teils deutliche Preissteigerungen bei SÃ¼ÃŸigkeiten zum Advent

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Einige der fÃ¼r die Adventszeit typischen SÃ¼ÃŸigkeiten sind binnen Jahresfrist deutlich teurer geworden. FÃ¼r Schokoladen mussten Verbraucher

    Mehr
    Unternehmen streichen weiter Stellen
    Unternehmen streichen weiter Stellen

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Unternehmen in Deutschland sind bei ihrer Personalplanung zuletzt restriktiver geworden. Das BeschÃ¤ftigungsbarometer des MÃ¼nchner

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts