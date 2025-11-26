Unbekannte haben in Berlin die Luft aus den Reifen von mehr als 40 geparkten Autos gelassen. An den betroffenen Wagen im Stadtteil Prenzlauer Berg seien "Schreiben mit umweltpolitischem Bezug" hinterlassen worden, berichtete die Polizei in der Bundeshauptstadt am Mittwoch. Der Staatsschutz ermittelt.
Alle Taten ereigneten sich demnach mutmaÃŸlich in der Nacht zum Dienstag zwischen etwa 18.00 Uhr und 08.00 Uhr am folgenden Morgen. Nach bisherigem Ermittlungsstand waren mehr als 40 Autos in neun StraÃŸen betroffen.
Brennpunkte
Berlin: Unbekannte lassen Luft aus Reifen von mehr als 40 Autos
- AFP - 26. November 2025, 09:48 Uhr
