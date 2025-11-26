Der Eintritt in die beliebten US-Nationalparks wird fÃ¼r auslÃ¤ndische Touristen deutlich teurer: Wie das Innenministerium in Washington am Dienstag ankÃ¼ndigte, kostet der Jahrespass fÃ¼r alle Nationalparks ab dem Jahreswechsel fÃ¼r Besucher aus dem Ausland 250 Dollar (knapp 217 Euro) - mehr als das Dreifache des bisherigen Preises von 80 Dollar.Â Der Jahrespass deckt in der Regel den Eintritt fÃ¼r bis zu vier Personen ab.
Wer keinen Jahrespass braucht, sondern lediglich einen der elf beliebtesten Nationalparks besuchen will - darunter Yellowstone, Yosemite oder Joshua Tree - muss ebenfalls deutlich tiefer in die Tasche greifen. ZusÃ¤tzlich zum normalen Eintrittspreis von etwa 15 bis 20 Dollar wird fÃ¼r auslÃ¤ndische Touristen ein Aufschlag von 100 Dollar pro Person fÃ¤llig.
Damit werde sichergestellt, dass US-Steuerzahler "den grÃ¶ÃŸten Nutzen" von den Parks hÃ¤tten, betonte das Innenministerium. PrÃ¤sident Donald Trump hatte bereits Anfang Juli ein Dekret unterzeichnet, um die Eintrittspreise fÃ¼r AuslÃ¤nder erhÃ¶hen zu kÃ¶nnen. Damals sagte er, sein Leitspruch "Amerika zuerst" (America first) gelte damit auch fÃ¼r die Nationalparks.
Um Kosten zu sparen, hatte die Trump-Regierung im Februar fast 1000 Park-Mitarbeiter gefeuert. Mit den hÃ¶heren Eintrittspreisen fÃ¼r AuslÃ¤nder soll die Infrastruktur finanziert werden. Im vergangenen Jahr zÃ¤hlten die 63 US-Nationalparks eine Rekordzahl von insgesamt fast 332 Millionen Besuchern.
Brennpunkte
US-Nationalparks: Ab Januar deutlich hÃ¶herer Eintritt fÃ¼r auslÃ¤ndische Touristen
- AFP - 26. November 2025, 09:46 Uhr
Der Eintritt fÃ¼r US-Nationalparks wird fÃ¼r auslÃ¤ndische Touristen deutlich teurer. Das Innenministerium kÃ¼ndigte an, der Jahrespass fÃ¼r alle Nationalparks koste ab dem Jahreswechsel fÃ¼r Reisende aus dem Ausland 250 Dollar.
Der Eintritt in die beliebten US-Nationalparks wird fÃ¼r auslÃ¤ndische Touristen deutlich teurer: Wie das Innenministerium in Washington am Dienstag ankÃ¼ndigte, kostet der Jahrespass fÃ¼r alle Nationalparks ab dem Jahreswechsel fÃ¼r Besucher aus dem Ausland 250 Dollar (knapp 217 Euro) - mehr als das Dreifache des bisherigen Preises von 80 Dollar.Â Der Jahrespass deckt in der Regel den Eintritt fÃ¼r bis zu vier Personen ab.
Weitere Meldungen
Weil sie ihre beiden Kinder ermordet und deren Leichen in Koffern versteckt in einem Lagerhaus zurÃ¼ckgelassen hatte, ist eine Frau in Neuseeland zu lebenslanger Haft verurteiltMehr
BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Nato-GeneralsekretÃ¤r Mark Rutte hat die Einigung auf den Wehrdienst in Deutschland ausdrÃ¼cklich gelobt und eine schnelle Umsetzung gefordert.Mehr
Ein Mann hat am Flughafen Bremen eine Drohne fliegen lassen und damit eine etwa halbstÃ¼ndige Sperrung des Luftraums verursacht. Der 39-JÃ¤hrige habe das GerÃ¤t fÃ¼rMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung will mehr Menschen fÃ¼r berufliche Weiterbildungen gewinnen, um den Arbeitsmarkt angesichts der KI-Revolution und andererMehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Einige der fÃ¼r die Adventszeit typischen SÃ¼ÃŸigkeiten sind binnen Jahresfrist deutlich teurer geworden. FÃ¼r Schokoladen mussten VerbraucherMehr
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Unternehmen in Deutschland sind bei ihrer Personalplanung zuletzt restriktiver geworden. Das BeschÃ¤ftigungsbarometer des MÃ¼nchnerMehr