Junge Erwachsene in Partnerschaften leben im Vergleich zu anderen Altersgruppen besonders oft in getrennten Wohnungen. Fast jeder dritte Mensch zwischen 18 und 24 Jahren fÃ¼hrte 2021 eine feste Beziehung mit getrennten Haushalten, wie das Bundesinstitut fÃ¼r BevÃ¶lkerungsforschung (BIB) am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Bei den 40- bis 49-JÃ¤hrigen lag der Anteil nur noch bei rund sieben Prozent.
Insgesamt lebte jeder achte Mensch zwischen 18 und 49 Jahren getrennt vom Partner. GrÃ¼nde fÃ¼r die getrennten Haushalte sind fÃ¼r 62 Prozent berufliche, finanzielle oder wohnungsbedingte Ursachen. Wird das Getrenntwohnen bewusst gewÃ¤hlt, sind vor allem eine fehlende Bereitschaft zum Zusammenzug oder der Wunsch nach Autonomie GrÃ¼nde dafÃ¼r.
Wissenschaftlich wird diese Lebensform bilokale Beziehung genannt. Vor allem fÃ¼r JÃ¼ngere ist das getrennte Zusammenleben eine Ãœbergangsphase, die oft aus Ã¤uÃŸeren UmstÃ¤nden entsteht. "Ã„ltere Personen schÃ¤tzen hÃ¤ufig die vergrÃ¶ÃŸerte Autonomie und den individuellen Freiraum, die durch getrennte Wohnungen entstehen, bei gleichzeitiger emotionaler NÃ¤he und den Vorteilen einer Beziehung", erklÃ¤rte Heiko RÃ¼ger vom BIB.
Bilokale Beziehungen treten hÃ¤ufiger bei hÃ¶her Gebildeten, Ledigen, Geschiedenen oder Verwitweten auf. Fast die HÃ¤lfte der Betroffenen wohnt weniger als 30 Minuten voneinander entfernt. Knapp ein Drittel lebt weiter als eine Stunde entfernt.
Laut der Erhebung sind Menschen in bilokalen Beziehungen zufriedener als Singles, aber etwas weniger zufrieden als zusammelebende Paare. "Mit zunehmender Distanz zwischen den Haushalten nimmt die Zufriedenheit etwas ab, bleibt aber Ã¼ber dem Niveau von Singles", erklÃ¤rte Mitautor Robert Naderi. Basis der Untersuchung ist eine Umfrage mit mehr als 20.000 Menschen.
Politik
Junge Erwachsene in Partnerschaften leben besonders oft in getrennten Wohnungen
- AFP - 19. November 2025, 10:00 Uhr
Junge Erwachsene in Partnerschaften leben im Vergleich zu anderen Altersgruppen besonders oft in getrennten Wohnungen. Bei den 18- bis 24-JÃ¤hrigen ist es fast jeder Dritte, wie das Bundesinstitut fÃ¼r BevÃ¶lkerungsforschung in Wiesbaden mitteilte.
Junge Erwachsene in Partnerschaften leben im Vergleich zu anderen Altersgruppen besonders oft in getrennten Wohnungen. Fast jeder dritte Mensch zwischen 18 und 24 Jahren fÃ¼hrte 2021 eine feste Beziehung mit getrennten Haushalten, wie das Bundesinstitut fÃ¼r BevÃ¶lkerungsforschung (BIB) am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Bei den 40- bis 49-JÃ¤hrigen lag der Anteil nur noch bei rund sieben Prozent.
Weitere Meldungen
In Niedersachsen liegen einer Umfrage zufolge SPD und CDU in der WÃ¤hlergunst derzeit gleichauf. Im am Mittwoch verÃ¶ffentlichten "Niedersachsentrend" des Instituts InfratestMehr
Verhaltenes Interesse am Angebot der Bundesregierung an Afghaninnen und Afghanen, gegen Geld auf die zugesicherte Einreise nach Deutschland zu verzichten: 62 Menschen hÃ¤ttenMehr
Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) dringt auf Verbesserungen bei der Versorgung von Long-Covid-Patientinnen und -Patienten. "Das mÃ¼ssen wir parallel machen: Forschung, neueMehr
Top Meldungen
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Zwischen 2021 und 2023 haben rund 1.300 Unternehmen ab einer GrÃ¶ÃŸe von 50 tÃ¤tigen Personen teilweise oder vollstÃ¤ndigMehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Mit einem AuÃŸenhandelsumsatz von 185,9 Milliarden Euro von Januar bis September 2025 hat China die Vereinigten Staaten wieder als wichtigstenMehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der reale Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland ist im September 2025 gegenÃ¼ber August saison- und kalenderbereinigt umMehr