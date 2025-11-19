Junge Erwachsene in Partnerschaften leben besonders oft in getrennten Wohnungen

PÃ¤rchen am Strand

Junge Erwachsene in Partnerschaften leben im Vergleich zu anderen Altersgruppen besonders oft in getrennten Wohnungen. Fast jeder dritte Mensch zwischen 18 und 24 Jahren fÃ¼hrte 2021 eine feste Beziehung mit getrennten Haushalten, wie das Bundesinstitut fÃ¼r BevÃ¶lkerungsforschung (BIB) am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Bei den 40- bis 49-JÃ¤hrigen lag der Anteil nur noch bei rund sieben Prozent.



Insgesamt lebte jeder achte Mensch zwischen 18 und 49 Jahren getrennt vom Partner. GrÃ¼nde fÃ¼r die getrennten Haushalte sind fÃ¼r 62 Prozent berufliche, finanzielle oder wohnungsbedingte Ursachen. Wird das Getrenntwohnen bewusst gewÃ¤hlt, sind vor allem eine fehlende Bereitschaft zum Zusammenzug oder der Wunsch nach Autonomie GrÃ¼nde dafÃ¼r.



Wissenschaftlich wird diese Lebensform bilokale Beziehung genannt. Vor allem fÃ¼r JÃ¼ngere ist das getrennte Zusammenleben eine Ãœbergangsphase, die oft aus Ã¤uÃŸeren UmstÃ¤nden entsteht. "Ã„ltere Personen schÃ¤tzen hÃ¤ufig die vergrÃ¶ÃŸerte Autonomie und den individuellen Freiraum, die durch getrennte Wohnungen entstehen, bei gleichzeitiger emotionaler NÃ¤he und den Vorteilen einer Beziehung", erklÃ¤rte Heiko RÃ¼ger vom BIB.



Bilokale Beziehungen treten hÃ¤ufiger bei hÃ¶her Gebildeten, Ledigen, Geschiedenen oder Verwitweten auf. Fast die HÃ¤lfte der Betroffenen wohnt weniger als 30 Minuten voneinander entfernt. Knapp ein Drittel lebt weiter als eine Stunde entfernt.



Laut der Erhebung sind Menschen in bilokalen Beziehungen zufriedener als Singles, aber etwas weniger zufrieden als zusammelebende Paare. "Mit zunehmender Distanz zwischen den Haushalten nimmt die Zufriedenheit etwas ab, bleibt aber Ã¼ber dem Niveau von Singles", erklÃ¤rte Mitautor Robert Naderi. Basis der Untersuchung ist eine Umfrage mit mehr als 20.000 Menschen.