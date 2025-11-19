Politik

Umfrage sieht SPD und CDU in Niedersachsen gleichauf - AfD legt zu

  • AFP - 19. November 2025, 09:59 Uhr
Bild vergrößern: Umfrage sieht SPD und CDU in Niedersachsen gleichauf - AfD legt zu
Landtag in Hannover
Bild: AFP

In Niedersachsen liegen einer Umfrage zufolge SPD und CDU in der WÃ¤hlergunst derzeit gleichauf. Im am Mittwoch verÃ¶ffentlichten "Niedersachsentrend" des Instituts Infratest dimap fÃ¼r den Norddeutschen Rundfunk kommen beide Parteien jeweils auf 26 Prozent. Die SPD von MinisterprÃ¤sident Olaf Lies bleibt damit im Vergleich zur Umfrage vor einem Jahr beinahe unverÃ¤ndert, die CDU verliert hingegen sechs Prozentpunkte.

Die AfD landet in der Sonntagsfrage auf dem dritten Platz und erreicht ein Rekordhoch von 20 Prozent. Sie legt damit um fÃ¼nf Punkte zu. Die GrÃ¼nen liegen unverÃ¤ndert bei zwÃ¶lf Prozent. Die Linke erreicht sechs Prozent und wÃ¼rde es damit knapp in den Landtag schaffen.Â FDP und BSW kommen auf jeweils drei Prozent.

Nach dieser Umfrage kÃ¶nnte MinisterprÃ¤sident Lies rechnerisch nur eine rot-schwarze Koalition aus SPD und CDU eingehen. Die SPD regiert in Niedersachsen aktuell zusammen mit den GrÃ¼nen.

FÃ¼r die Erhebung befragte Infratest dimap vom Mittwoch vergangener Woche bis Montag 1156 Wahlberechtigte in Niedersachsen telefonisch und online. GewÃ¤hlt wird regulÃ¤r im Herbst 2027.

