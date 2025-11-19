Geld statt Einreise: 62 Afghanen nehmen Angebot der Bundesregierung an

Ein Flugzeug mit afghanischen StaatsangehÃ¶rigen in Leipzig (Archiv)

Verhaltenes Interesse am Angebot der Bundesregierung an Afghaninnen und Afghanen, gegen Geld auf die zugesicherte Einreise nach Deutschland zu verzichten: 62 Menschen hÃ¤tten bisher ihre Bereitschaft erklÃ¤rt, das Angebot anzunehmen, sagte eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP in Berlin. Das seien zehn Prozent der Angeschriebenen. Es kÃ¶nnten aber noch mehr folgen: Es bestehe "Kontakt mit weiteren angeschriebenen Personen, die sich im Entscheidungsprozess Ã¼ber eine mÃ¶gliche Annahme befinden", sagte die Ministeriumssprecherin.



Die Bundesregierung hatte nach Pakistan ausgereisten afghanischen StaatsbÃ¼rgerinnen und BÃ¼rgern Geld und Sachleistungen angeboten, wenn sie auf eine Einreise nach Deutschland verzichten. In Rede stand zuletzt eine einmalige Zahlung von 2500 Euro vor und von 10.000 Euro nach der RÃ¼ckreise nach Pakistan oder in EinzelfÃ¤llen in Drittstaaten. ZusÃ¤tzlich wÃ¼rden Sachleistungen wie medizinische Betreuung, Unterkunft und Verpflegung fÃ¼r mehrere Monate angeboten.



Die Angeschriebenen sollten Ã¼ber das sogenannte Bundesaufnahmeprogramm eigentlich nach Deutschland gebracht werden. Die finanzielle UnterstÃ¼tzung wurde in Aussicht gestellt unter der Bedingung, dass sie das Aufnahmeverfahren freiwillig und endgÃ¼ltig verlassen. Ziel sei es, das seit Monaten festgefahrene Programm zu entlasten. Laut Innenministerium sind in Pakistan derzeit noch 1849 Menschen mit deutscher Aufnahmezusage.Â



Die Bundesregierung hatte nach der Eroberung Afghanistans durch die radikalislamischen Taliban im August 2021 die Aufnahmeprogramme gestartet. Damit sollte besonders stark gefÃ¤hrdeten Afghaninnen und Afghanen dauerhaft eine Aufnahme in Deutschland aus humanitÃ¤ren GrÃ¼nden ermÃ¶glicht werden. Union und SPD vereinbarten in ihrem Koalitionsvertrag allerdings, die Aufnahmeprogramme "soweit wie mÃ¶glich" zu beenden. Vor allem die Union sieht die Aufnahme von Afghaninnen und Afghanen kritisch und verweist unter anderem auf Sicherheitsbedenken.