Wassermangel: Deutscher StÃ¤dtetag fordert bewussten Umgang mit kostbarem Nass

Jugendlicher in Springbrunnen in Berlin

Angesichts eines regional mÃ¶glicherweise drohenden Wassermangels hat der Deutsche StÃ¤dtetag zu einem bewussten Umgang mit dem kostbaren Nass aufgerufen. 'FrÃ¼her galt Wasser in Deutschland vielen als unbegrenzte Ressource. Dem ist nicht mehr so.'

Angesichts eines regional mÃ¶glicherweise drohenden Wassermangels hat der Deutsche StÃ¤dtetag zu einem bewussten Umgang mit dem kostbaren Nass aufgerufen. "FrÃ¼her galt Wasser in Deutschland vielen als unbegrenzte Ressource. Dem ist nicht mehr so", sagte HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Christian Schuchardt den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstagsausgaben).



Die heiÃŸen Sommer der vergangenen Jahre hÃ¤tten gezeigt, dass es auch in Deutschland saisonal und regional zu Wasserknappheit kommen kÃ¶nne, sagte Schuchardt. "Auch in diesem Jahr ist die Situation wieder besonders drastisch, die Temperaturen im Juni haben Rekordwerte erreicht."



Zugleich versicherte der HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer des Deutschen StÃ¤dtetags, dass die Wasserversorgung in Deutschland immer noch sicher sei. Es mÃ¼sse aber deutlich bewusster mit Grundwasser sowie mit Wasser aus FlÃ¼ssen, BÃ¤chen und Seen umgegangen werden.Â



Bund und LÃ¤nder sollten gemeinsam fÃ¼r mÃ¶glichst einheitliche Entnahmeentgelte aus Grundwasser und OberflÃ¤chengewÃ¤ssern sorgen, forderte Schuchardt. "Dabei geht es ausdrÃ¼cklich nicht um GebÃ¼hren fÃ¼r Privathaushalte, sondern vor allem um die kommerzielle Wasserentnahme." Dabei mÃ¼sse auch ein "Anreiz zum Wassersparen" gesetzt werden. Zudem kÃ¶nnten die Mittel aus den Entgelten vermehrt fÃ¼r MaÃŸnahmen zum GewÃ¤sserschutz und zur Klimaanpassung eingesetzt werden, sagte er.