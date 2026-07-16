Politik

Brasiliens Indigenen-AnfÃ¼hrer Raoni nach einem Monat aus Krankenhaus entlassen

  • AFP - 16. Juli 2026, 03:09 Uhr
Bild vergrößern: Brasiliens Indigenen-AnfÃ¼hrer Raoni nach einem Monat aus Krankenhaus entlassen
Der brasilianische Umweltaktivist Raoni Metuktire
Bild: AFP

Seine schwere Erkrankung vor einem Monat hatte UmweltschÃ¼tzer in aller Welt beunruhigt - nun ist der brasilianische Indigenen-AnfÃ¼hrer Raoni Metuktire aus dem Krankenhaus entlassen worden.

Seine schwere Erkrankung vor einem Monat hatte UmweltschÃ¼tzer in aller Welt beunruhigt - nun ist der brasilianische Indigenen-AnfÃ¼hrer Raoni Metuktire wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden. Metuktire habe die Klinik am Morgen verlassen kÃ¶nnen, teilte das UniversitÃ¤tskrankenhaus von SÃ£o Paulo am Mittwoch mit. Das Ã¼ber 90-jÃ¤hrige Oberhaupt des Kayapo-Volkes gilt als das "Gesicht" des Kampfes fÃ¼r den Erhalt des Amazonas-Regenwaldes.

Metuktire ist bereits seit einigen Monaten gesundheitlich angeschlagen. Mitte Juni wurde er dann schwer erkrankt in ein Krankenhaus in der Amazonasregion eingeliefert. FÃ¼nf Tage spÃ¤ter musste er in die Uni-Klinik in SÃ£o Paulo verlegt werden, nachdem er einen Verschluss des oberen Darmtrakts sowie eine LungenentzÃ¼ndung erlitten hatte.Â 

Wie sein Enkel Roiti Metuktire der Nachrichtenagentur AFP mitteilte, kehrte der Indigenen-AnfÃ¼hrer nun nach Peixoto de Azevedo zurÃ¼ck. Dies ist die nÃ¤chstgelegene grÃ¶ÃŸere Stadt zu dem indigenen Gebiet, in dem er eigentlich lebt.

Raoni Metuktire gibt sein Alter selbst nicht an, nach Angaben seiner Ã„rzte ist er mindestens 94 Jahre alt. Seit Jahrzehnten kÃ¤mpft er weltweit gegen die Abholzung des Regenwaldes und fÃ¼r den Erhalt der Lebensbedingungen der indigenen BevÃ¶lkerung. Weltweit bekannt wurde er auch dadurch, dass er an seiner Unterlippe eine groÃŸe hÃ¶lzerne Platte trÃ¤gt.Â 

Bekanntheit erlangte der das Kayapo-Oberhaupt erstmals in den 1970er Jahren. Damals setzte er sich wÃ¤hrend der brasilianischen MilitÃ¤rdiktatur (1964-1985) gegen den Bau einer FernstraÃŸe durch den Amazonas ein. Im Jahr 1989 traf Raoni im Amazonas-Regenwald den britischen Popstar Sting.Â 

Die Begegnung war der Auftakt fÃ¼r weitere internationale Treffen, darunter mit Staats- und Regierungschefs, Monarchen und PÃ¤psten. Seitdem reiste Raoni immer wieder um die Welt, um auf die Belange der indigenen VÃ¶lker und die Auswirkungen des Klimawandels auf den Regenwald aufmerksam zu machen. Das letzte internationale Treffen, an dem der Indigenen-AnfÃ¼hrer teilnahm, war die UN-Klimakonferenz COP30 im vergangenen November in seiner Heimat Brasilien.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Merz und Steinmeier empfangen algerischen PrÃ¤sidenten Tebboune in Berlin
    Merz und Steinmeier empfangen algerischen PrÃ¤sidenten Tebboune in Berlin

    Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier empfangen am Donnerstag den algerischen PrÃ¤sidenten Abdelmadjid Tebboune in Berlin. Nach einem

    Mehr
    Trump: Iran hat
    Trump: Iran hat "zu Unrecht" festgehaltene US-StaatsbÃ¼rgerin ausreisen lassen

    Inmitten der zunehmenden Eskalation im Iran-Krieg hat die FÃ¼hrung in Teheran eine seit mehr als anderthalb Jahren im Iran festgehaltene US-StaatsbÃ¼rgerin ausreisen lassen. "Sie

    Mehr
    Trump begrÃ¼ÃŸt mÃ¶gliches Aus fÃ¼r Zeitumstellung in den USA
    Trump begrÃ¼ÃŸt mÃ¶gliches Aus fÃ¼r Zeitumstellung in den USA

    Als "groÃŸartige Nachricht fÃ¼r Amerika" hat US-PrÃ¤sident Donald Trump ein mÃ¶gliches Ende der Zeitumstellung in den Vereinigten Staaten gefeiert. Er begrÃ¼ÃŸte am Mittwoch in

    Mehr
    SpaceX-Aktienkurs fÃ¤llt wieder unter Ausgabepreis
    SpaceX-Aktienkurs fÃ¤llt wieder unter Ausgabepreis
    Ungarn: Orbans Ex-AuÃŸenminister wechselt zu chinesischem E-Auto-Hersteller BYD
    Ungarn: Orbans Ex-AuÃŸenminister wechselt zu chinesischem E-Auto-Hersteller BYD
    "Manager Magazin": Thyssenkrupp zieht BÃ¶rsengang von Stahlsparte in Betracht
    KI-Firma OpenAI verliert Markenstreit vor EU-Gericht
    KI-Firma OpenAI verliert Markenstreit vor EU-Gericht
    WaldbrÃ¤nde in Kanada: Toronto derzeit mit schlechtester LuftqualitÃ¤t weltweit
    WaldbrÃ¤nde in Kanada: Toronto derzeit mit schlechtester LuftqualitÃ¤t weltweit
    Ein- oder Zweifamilienhaus: Bundesgerichtshof urteilt Ã¼ber Maklercourtage
    Ein- oder Zweifamilienhaus: Bundesgerichtshof urteilt Ã¼ber Maklercourtage
    Urteil zu tÃ¶dlichem Einsturz der Morandi-BrÃ¼cke in Genua im Sommer 2018
    Urteil zu tÃ¶dlichem Einsturz der Morandi-BrÃ¼cke in Genua im Sommer 2018
    Merz und Macron treffen sich vor deutsch-franzÃ¶sischem Ministerrat
    Merz und Macron treffen sich vor deutsch-franzÃ¶sischem Ministerrat
    Trump richtet sich in Fernsehansprache an die Nation
    Trump richtet sich in Fernsehansprache an die Nation
    Wassermangel: Deutscher StÃ¤dtetag fordert bewussten Umgang mit kostbarem Nass
    Wassermangel: Deutscher StÃ¤dtetag fordert bewussten Umgang mit kostbarem Nass

    Top Meldungen

    Rufe nach bewussterem Umgang mit Wasser
    Rufe nach bewussterem Umgang mit Wasser

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vor dem Hintergrund eines regional und saisonal fortschreitenden Wassermangels in Deutschland mahnt der Deutsche StÃ¤dtetag zum Umdenken.

    Mehr
    IAB-Chef warnt vor Abschaffung von Minijobs
    IAB-Chef warnt vor Abschaffung von Minijobs

    NÃ¼rnberg (dts Nachrichtenagentur) - Der Chef des Instituts fÃ¼r Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), Bernd Fitzenberger, warnt vor der Abschaffung von Minijobs. Er sei fÃ¼r

    Mehr
    ProSiebenSat.1 plant neuen Free-TV-Sender
    ProSiebenSat.1 plant neuen Free-TV-Sender

    UnterfÃ¶hring (dts Nachrichtenagentur) - Der Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 will einen neuen linearen, frei empfangbaren Sender starten. Das Unternehmen plant, 2027 mit Sat.2 auf

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts