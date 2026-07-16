Brasiliens Indigenen-AnfÃ¼hrer Raoni nach einem Monat aus Krankenhaus entlassen

Seine schwere Erkrankung vor einem Monat hatte UmweltschÃ¼tzer in aller Welt beunruhigt - nun ist der brasilianische Indigenen-AnfÃ¼hrer Raoni Metuktire wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden. Metuktire habe die Klinik am Morgen verlassen kÃ¶nnen, teilte das UniversitÃ¤tskrankenhaus von SÃ£o Paulo am Mittwoch mit. Das Ã¼ber 90-jÃ¤hrige Oberhaupt des Kayapo-Volkes gilt als das "Gesicht" des Kampfes fÃ¼r den Erhalt des Amazonas-Regenwaldes.
Metuktire ist bereits seit einigen Monaten gesundheitlich angeschlagen. Mitte Juni wurde er dann schwer erkrankt in ein Krankenhaus in der Amazonasregion eingeliefert. FÃ¼nf Tage spÃ¤ter musste er in die Uni-Klinik in SÃ£o Paulo verlegt werden, nachdem er einen Verschluss des oberen Darmtrakts sowie eine LungenentzÃ¼ndung erlitten hatte.Â
Wie sein Enkel Roiti Metuktire der Nachrichtenagentur AFP mitteilte, kehrte der Indigenen-AnfÃ¼hrer nun nach Peixoto de Azevedo zurÃ¼ck. Dies ist die nÃ¤chstgelegene grÃ¶ÃŸere Stadt zu dem indigenen Gebiet, in dem er eigentlich lebt.
Raoni Metuktire gibt sein Alter selbst nicht an, nach Angaben seiner Ã„rzte ist er mindestens 94 Jahre alt. Seit Jahrzehnten kÃ¤mpft er weltweit gegen die Abholzung des Regenwaldes und fÃ¼r den Erhalt der Lebensbedingungen der indigenen BevÃ¶lkerung. Weltweit bekannt wurde er auch dadurch, dass er an seiner Unterlippe eine groÃŸe hÃ¶lzerne Platte trÃ¤gt.Â
Bekanntheit erlangte der das Kayapo-Oberhaupt erstmals in den 1970er Jahren. Damals setzte er sich wÃ¤hrend der brasilianischen MilitÃ¤rdiktatur (1964-1985) gegen den Bau einer FernstraÃŸe durch den Amazonas ein. Im Jahr 1989 traf Raoni im Amazonas-Regenwald den britischen Popstar Sting.Â
Die Begegnung war der Auftakt fÃ¼r weitere internationale Treffen, darunter mit Staats- und Regierungschefs, Monarchen und PÃ¤psten. Seitdem reiste Raoni immer wieder um die Welt, um auf die Belange der indigenen VÃ¶lker und die Auswirkungen des Klimawandels auf den Regenwald aufmerksam zu machen. Das letzte internationale Treffen, an dem der Indigenen-AnfÃ¼hrer teilnahm, war die UN-Klimakonferenz COP30 im vergangenen November in seiner Heimat Brasilien.
Politik
Brasiliens Indigenen-AnfÃ¼hrer Raoni nach einem Monat aus Krankenhaus entlassen
- AFP - 16. Juli 2026, 03:09 Uhr
Seine schwere Erkrankung vor einem Monat hatte UmweltschÃ¼tzer in aller Welt beunruhigt - nun ist der brasilianische Indigenen-AnfÃ¼hrer Raoni Metuktire aus dem Krankenhaus entlassen worden.
Seine schwere Erkrankung vor einem Monat hatte UmweltschÃ¼tzer in aller Welt beunruhigt - nun ist der brasilianische Indigenen-AnfÃ¼hrer Raoni Metuktire wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden. Metuktire habe die Klinik am Morgen verlassen kÃ¶nnen, teilte das UniversitÃ¤tskrankenhaus von SÃ£o Paulo am Mittwoch mit. Das Ã¼ber 90-jÃ¤hrige Oberhaupt des Kayapo-Volkes gilt als das "Gesicht" des Kampfes fÃ¼r den Erhalt des Amazonas-Regenwaldes.
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