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Argentiniens Spieler feiern WM-Sieg Ã¼ber England mit Falkland-Botschaft

  • AFP - 16. Juli 2026, 01:13 Uhr
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Argentinische Spieler mit politischer Botschaft
Bild: AFP

Nach ihrem Sieg Ã¼ber England im WM-Halbfinale haben die argentinischen Spieler ein Plakat zum langjÃ¤hrigen Streit zwischen beiden Seiten um die Falkland-Inseln entrollt. 'Las Malvinas son argentinas' ('Die Malwinen sind argentinisch'), stand darauf.

Nach ihrem Sieg Ã¼ber England im WM-Halbfinale haben die argentinischen Spieler ein Plakat zum langjÃ¤hrigen Streit um die Falkland-Inseln entrollt. "Las Malvinas son argentinas" ("Die Malwinen sind argentinisch"), stand auf dem Plakat, das kurz nach Abpfiff von argentinischen Spielern bei der Feier ihres 2:1-Siegs im Stadion in Atlanta gezeigt wurde.Â 

Hintergrund ist der Falkland-Krieg zwischen Argentinien und GroÃŸbritannien im Jahr 1982 um die zum britischen Kolonialreich gehÃ¶renden Inseln vor dem argentinischen Festland, der mit einer Kapitulation Argentiniens endete. Islas Malvinas ist die argentinische Bezeichnung fÃ¼r die Inseln, in GroÃŸbritannien sind sie als Falkland-Inseln bekannt.Â 

Vor dem WM-Halbfinale hatte bereits die argentinische VizeprÃ¤sidentin Victoria Villarruel mit Verweis auf die umstrittenen Inseln die EnglÃ¤nder als "Piraten" bezeichnet. Dagegen versuchten Argentiniens Trainer und auch einige seiner Spieler im Vorfeld, die politische Spannung aus der Partie zu nehmen, die in der US-Metropole Atlanta stattfand. "Es ist ein FuÃŸballspiel, ganz einfach", erklÃ¤rte Nationaltrainer Lionel Scaloni. "Das mit Politik zu vermischen, wÃ¤re Wahnsinn."

Am 2. April 1982 hatte die damalige argentinische MilitÃ¤rjunta mit einer Invasion der von ihr beanspruchten Inseln begonnen, woraufhin GroÃŸbritannien Kriegsschiffe entsandte. Der Falkland-Krieg endete am 14. Juni mit der argentinischen Kapitulation. Auf der argentinischen Seite gab es 649 Tote, auf der britischen 255 und unter den Inselbewohnern drei.

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