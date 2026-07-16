Trump: Iran hat "zu Unrecht" festgehaltene US-StaatsbÃ¼rgerin ausreisen lassen

US-PrÃ¤sident Donald Trump

Inmitten der zunehmenden Eskalation im Iran-Krieg hat die FÃ¼hrung in Teheran eine seit mehr als anderthalb Jahren im Iran festgehaltene US-StaatsbÃ¼rgerin ausreisen lassen.

Inmitten der zunehmenden Eskalation im Iran-Krieg hat die FÃ¼hrung in Teheran eine seit mehr als anderthalb Jahren im Iran festgehaltene US-StaatsbÃ¼rgerin ausreisen lassen. "Sie befindet sich nun sicher auÃŸerhalb des Iran und ist wohlauf", schrieb US-PrÃ¤sident Donald Trump am Mittwoch auf seiner Online-Plattform Truth Social. "Die Vereinigten Staaten von Amerika wissen diese Geste des guten Willens von Seiten des Iran zu schÃ¤tzen!"



Trump, auf dessen Anweisung die US-StreitkrÃ¤fte ihr Vorgehen gegen den Iran in den vergangenen Tagen deutlich verschÃ¤rft hatten, machte keine Angaben zur IdentitÃ¤t der Frau. Er erklÃ¤rte lediglich, dass diese seit Dezember 2024 "zu Unrecht" vom Iran festgehalten worden sei.



SpÃ¤ter reagierte ein Anwalt auf Trumps Online-Beitrag und erklÃ¤rte, dass es sich der freigelassenen Frau um eine Mandantin von ihm handele. Diese heiÃŸe Dena Karari und sei US-iranische StaatsbÃ¼rgerin, erklÃ¤rte der Menschenrechtsanwalt Jared Genser. Seine Mandantin sei "aufgrund haltloser Anschuldigungen wegen angeblicher Zusammenarbeit mit einem feindlichen Staat und Spionage" im Iran festgehalten worden. Nun habe sie das Land aber verlassen kÃ¶nnen und sei "auf dem RÃ¼ckweg in die Vereinigten Staaten".



Karari geriet dem Anwalt zufolge durch ihre TÃ¤tigkeit fÃ¼r die gemeinnÃ¼tzige Organisation "Children of Mehr Foundation" ins Visier der iranischen BehÃ¶rden. Diese Stiftung unterstÃ¼tze bedÃ¼rftige Kinder im Iran mithilfe privater Spenden. Karari sei mit einem Ausreiseverbot belegt gewesen und "dutzende Male vom berÃ¼chtigten iranischen Geheimdienst- und Sicherheitsministerium verhÃ¶rt" worden, erklÃ¤rte der Anwalt weiter. Dabei sei sie "enormen kÃ¶rperlichen und psychischen Strapazen" ausgesetzt gewesen.



Der Iran hÃ¤lt mehrere westliche StaatsbÃ¼rger in GefÃ¤ngnissen fest. Kritiker werfen der FÃ¼hrung in Teheran vor, die HÃ¤ftlinge als Druckmittel in Verhandlungen einzusetzen.Â



Im Iran-Krieg hatten sich die Spannungen und Angriffe beider Seiten in den vergangenen Tagen wieder massiv verschÃ¤rft: Die US-Armee fliegt seit Tagen neue Angriffe auf den Iran, dieser reagiert mit Attacken auf US-StÃ¼tzpunkte in LÃ¤ndern der Region.Â