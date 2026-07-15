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Ex-Verfassungsrichter hÃ¤lt PrÃ¼fung von AfD-Teilverbot fÃ¼r mÃ¶glich

  • dts - 15. Juli 2026, 10:16 Uhr
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Werbematerial fÃ¼r AfD-Verbotsverfahren (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der frÃ¼here Bundesverfassungsrichter Peter Huber hÃ¤lt es fÃ¼r mÃ¶glich, dass ein Verbot von AfD-LandesverbÃ¤nden oder anderen Untergliederungen der Partei durch das Bundesverfassungsgericht geprÃ¼ft werden kann.

Wenn eine Partei nicht in GÃ¤nze verfassungsfeindlich agiere, mÃ¼sse sich der Staat auf die Untergliederungen beschrÃ¤nken, bei denen das der Fall sei, sagte der Rechtswissenschaftler dem "Stern". Dann sei ein Teilverbot das mildere Mittel, um das von der Partei ausgehende Risiko fÃ¼r die freiheitlich-demokratische Grundordnung abzuwehren. Dabei liege vor allem nahe, den ThÃ¼ringer AfD-Verband unter BjÃ¶rn HÃ¶cke in den Blick zu nehmen.

Es mÃ¼sse die Frage beantwortet werden, ob vielleicht nur Teile einer Partei existierten, die die roten Linien der Verfassung Ã¼berschritten, wÃ¤hrend sich der Rest im legitimen Spektrum bewege. So wÃ¼rden zudem AuswÃ¼chse bekÃ¤mpft und dem Rest der Partei die Chance gegeben, sich innerhalb der Verfassungsordnung zu stabilisieren, erklÃ¤rte Huber, der vor seiner Berufung an das Bundesverfassungsgericht CDU/CSU-Politiker und Innenminister von ThÃ¼ringen war.

Nach Artikel 21 des Grundgesetzes sind Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer AnhÃ¤nger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeintrÃ¤chtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefÃ¤hrden, verfassungswidrig. Ãœber die Frage der Verfassungswidrigkeit entscheidet das Bundesverfassungsgericht. Das Gericht kann allerdings nicht von selbst tÃ¤tig werden; nÃ¶tig ist ein PrÃ¼fauftrag durch den Bundestag, den Bundesrat oder die Bundesregierung.

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