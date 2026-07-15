Waldbrand sÃ¼dlich von Paris eingedÃ¤mmt - Vier VerdÃ¤chtige in Gewahrsam

LÃ¶schflugzeug bei Fontainebleau

Der seit Sonntag wÃ¼tende Waldbrand sÃ¼dlich von Paris ist eingedÃ¤mmt. Etwa 800 Feuerwehrleute sind weiter im Einsatz, wie die BehÃ¶rden am Mittwoch mitteilten.

Der seit Sonntag wÃ¼tende Waldbrand sÃ¼dlich von Paris ist eingedÃ¤mmt. Etwa 800 Feuerwehrleute waren am Mittwoch weiter im Einsatz, wie die BehÃ¶rden mitteilten. Der Brand werde an der Ausbreitung gehindert, aber sei noch nicht gelÃ¶scht. Den BrandbekÃ¤mpfern standen noch drei LÃ¶schflugzeuge vom Typ Canadair zur VerfÃ¼gung, eines weniger als am Vortag.



Von ursprÃ¼nglich sechs im Zusammenhang mit dem Brand Festgenommenen waren vier am Mittwoch noch in Polizeigewahrsam, unter ihnen ein Mitglied der freiwilligen Feuerwehr, das sich zu Brandstiftung bekannt hat. Der etwa 19 Jahre alte Mann habe gestanden, mit einem Feuerzeug und Benzin Reisig angezÃ¼ndet zu haben, hatte die StaatsanwÃ¤ltin Diane Ngomsik erklÃ¤rt. Ein gleichaltriger Mann gab zu, an einer anderen Stelle durch das Wegwerfen eines Zigarettenstummels versehentlich ein Feuer ausgelÃ¶st zu haben.Â



Der seit Sonntag wÃ¼tende Brand hatte mehr als 2000 Hektar der grÃ¼nen Lunge von Paris erfasst. Insgesamt waren 1000 Menschen in Sicherheit gebracht worden.Â



Die Vegetation und die BÃ¶den sind wegen der drei Hitzewellen seit Beginn des Jahres stark ausgetrocknet.Â Der Wald von Fontainebleau, etwa 60 Kilometer sÃ¼dlich der Hauptstadt, ist ein beliebtes Naherholungsziel fÃ¼r Pariser. Viele Menschen ignorieren die Verbote, im Wald zu zelten und zu grillen.Â



Seit Jahresbeginn wurden bei Wald- und FlÃ¤chenbrÃ¤nden in Frankreich bereits 32.000 Hektar Land zerstÃ¶rt, mehr als doppelt so viel wie im gesamten vergangenen Jahr.Â



Die Hitzewellen lieÃŸen zudem die Zahl der BadeunfÃ¤lle steigen, da zahlreiche Menschen Erfrischung in nicht Ã¼berwachten GewÃ¤ssern suchten. Seit dem 19. Juni seien in Frankreich 142 Menschen ertrunken, teilte Sportministerin Marina Ferrari am Mittwoch mit. Mehr als die HÃ¤lfte der UnfÃ¤lle habe sich an Orten ereignet, wo Schwimmen nicht erlaubt sei.



Im gesamten Sommer 2025 waren in Frankreich 409 Menschen ertrunken, das waren 16 Porzent mehr als im Vorjahreszeitraum. Unter den Opfern waren 57 Kinder und Jugendliche.Â



Wissenschaftler gehen davon aus, dass Hitzewellen, die WaldbrÃ¤nde befÃ¶rdern, infolge des menschengemachten Klimawandels an IntensitÃ¤t und HÃ¤ufigkeit zunehmen.