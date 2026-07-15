Medienbericht: Schufa speichert alte Daten von Verbrauchern lÃ¤nger als angenommen

Euroscheine

Die Wirtschaftsauskunftei Schufa speichert einem Medienbericht zufolge veraltete Daten von zahlreichen Verbraucherinnen und Verbrauchern deutlich lÃ¤nger als bisher angenommen.

Die Wirtschaftsauskunftei Schufa speichert einem Medienbericht zufolge veraltete Daten von zahlreichen Verbraucherinnen und Verbrauchern deutlich lÃ¤nger als bisher angenommen. Diese sensiblen Daten nutze das Unternehmen fÃ¼r Tests, deren Ergebnisse sie an Firmen weitergebe, berichteten NDR und "SÃ¼ddeutsche Zeitung" (SZ) am Mittwoch unter Verweis auf eine gemeinsame Recherche. Die Betroffenen erfÃ¼hren nichts davon, auch in der Fachwelt sei diese "Schattendatenbank" bisher quasi unbekannt.â€¯â€¯Â



Gespeichert werden dem Bericht zufolge in der Datenbank vor allem Informationen, von denen Verbraucher bisher annehmen konnten, dass sie lÃ¤ngst gelÃ¶scht wurden. Dazu zÃ¤hlen mutmaÃŸlich alte Kredite und Kreditkarten, PfÃ¤ndungen und Privatinsolvenzen und Schulden, die die Betroffenen oft schon vor Jahren beglichen haben. Die Schufa berechnet aus diesen Daten unter anderem, wie gut neu entwickelte Scores funktionieren.â€¯Â



Die Schufa ist fÃ¼r viele Menschen so wichtig, weil sie die KreditwÃ¼rdigkeit einzelner Verbraucher anhand von gesammelten Daten bewertet. Auf dieser Grundlage kÃ¶nnen Unternehmen die Wahrscheinlichkeit einschÃ¤tzen, ob jemand seine Rechnungen zahlt. Banken, Kreditvermittler, OnlinehÃ¤ndler oder beispielsweise auch Energieversorger nutzen ihn. Die WirtschaftsauskunfteiÂ verfÃ¼gt Ã¼ber Daten von mehr als 68 Millionen Menschen.



Die zusÃ¤tzliche Speicherung historischer Daten hÃ¤lt das Unternehmen fÃ¼r rechtens und beruft sich auf gesetzliche Vorschriften, wie NDR und "SZ" weiter berichteten.Â Das sÃ¤hen VerbraucherschÃ¼tzer und Juristen anders: Mehrere Experten hÃ¤tten im GesprÃ¤ch mit den beiden Medien an gesetzliche LÃ¶schfristen und den in der Datenschutz-Grundverordnung verankerten Grundsatz der Datensparsamkeit erinnert.Â



Sie kritisieren den Angaben nach insbesondere die Weitergabe alter Scores an Firmenkunden, insbesondere Nicht-Banken wie Energieversorger oder Telekommunikationsanbieter. Auch bemÃ¤ngeln die Experten, dass die Kunden bisher gar nicht wissen, dass diese Ã¤lteren Daten Ã¼ber sie gespeichert werden.



Mittlerweile befasst sich laut Bericht auch der Hessische Landesdatenschutzbeauftragte mit der Sache. Er klÃ¤rt gerade in einem Hinweisverfahren, ob die Schufa Verbraucher Ã¼ber dieÂ Speicherung informieren muss.