EU gewÃ¤hrt wehrfÃ¤higen Ukrainern kÃ¼nftig keinen automatischen Schutzstatus mehr

Polnische-ukrainische Grenze bei Medyka

FÃ¼r ukrainische MÃ¤nner wird es kÃ¼nftig schwerer, in der EuropÃ¤ischen Union Schutz zu bekommen und zu arbeiten. FÃ¼r alle andere ukrainischen FlÃ¼chtlinge verlÃ¤ngerten die EU-Staaten einen automatischen Schutzanspruch bis MÃ¤rz 2028.

FÃ¼r ukrainische MÃ¤nner wird es kÃ¼nftig schwerer, in der EuropÃ¤ischen Union Schutz zu bekommen und zu arbeiten. Die EU-Staaten einigten sich am Mittwoch in BrÃ¼ssel darauf, MÃ¤nner im wehrfÃ¤higen Alter von einer Regelung fÃ¼r einen automatischen Anspruch auf Schutz in der EU auszuschlieÃŸen. FÃ¼r alle anderen ukrainischen FlÃ¼chtlinge verlÃ¤ngerten sie den Anspruch bis MÃ¤rz 2028.



Die Ukraine hatte die EU-Kommission nach Angaben von EU-Innenkommissar Magnus Brunner darum gebeten, MÃ¤nnern im Alter von 23 bis 60 Jahren keinen automatischen Schutz mehr zu gewÃ¤hren. FÃ¼r sie gilt in der Ukraine wegen des russischen Angriffskrieges derzeit ein Ausreiseverbot.



Wer aus der Ukraine in die EU einreisen will, muss kÃ¼nftig etwa mit einem Stempel im Reisepass nachweisen, dass er rechtmÃ¤ÃŸig aus der Ukraine ausgereist ist oder vom Wehrdienst befreit ist. MÃ¤nner, die sich bereits in der EU aufhalten, sind von der Ã„nderung nicht betroffen.



Die sogenannte Massenzustrom-Richtlinie ermÃ¶glicht es EU-Staaten, GeflÃ¼chteten ohne individuelles Asylverfahren sofortigen Schutz zu gewÃ¤hren. Damit kÃ¶nnen die GeflÃ¼chteten auch einer Arbeit nachgehen. Dieser temporÃ¤re Schutzstatus fÃ¼r GeflÃ¼chtete aus der Ukraine war nach der russischen Invasion in der Ukraine 2022 erstmals veranlasst worden und wurde seitdem jedes Jahr verlÃ¤ngert.



Derzeit betrifft dieses Programm rund 4,4 Millionen Menschen. Deutschland hat seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine mehr als 1,1 Millionen Menschen aus dem Land aufgenommen. Weitere wichtige AufnahmelÃ¤nder sind Polen und Tschechien.Â Erwachsene MÃ¤nner machen laut EU-Daten etwa 27 Prozent aller Ukrainer aus, die derzeit vom EU-Schutz profitieren. Frauen stellen demnach 43 Prozent, MinderjÃ¤hrige 30 Prozent.



UnabhÃ¤ngig von der Ausnahmeregelung kÃ¶nnen Ukrainer in der EU Asyl beantragen. In so einem Fall greifen die schÃ¤rferen Einreise- und Asylregeln der EU, die Mitte Juni in Kraft traten. Bei einem ordentlichen Asylverfahren kÃ¶nnten Betroffene bis zur Entscheidung zunÃ¤chst mehrere Monate im Ankunftsland bleiben, in der Regel aber nicht arbeiten. AuÃŸerdem sind die Chancen auf Erfolg des Antrags geringer, weil die Ukraine EU-Beitrittskandidat ist und damit als sicherer gilt.



Der Rat der 27 EU-Staaten muss die neue Regelung noch absegnen. Das soll in den kommenden Wochen geschehen. Danach soll die Regelung unmittelbar greifen.