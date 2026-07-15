Wirtschaft

Wildberger will Lkw-Fahrverbote an regionalen Feiertagen abschaffen

  • dts - 15. Juli 2026, 09:53 Uhr
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Lkw (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) hat eine Neuregelung der Lkw-Fahrverbote an Feiertagen angekÃ¼ndigt. Diese sollen nur noch an bundesweit einheitlichen Feiertagen gelten, sagte Wildberger der Sendung "FrÃ¼hstart" von RTL und ntv am Mittwoch.

"Heute haben wir schon mal Feiertage, Allerheiligen etc., das ist nicht in allen BundeslÃ¤ndern so, dann haben wir so einen Flickenteppich", erklÃ¤rte er. Lkw mÃ¼ssten dann an der Landesgrenze Halt machen. Das seien im Jahr ungefÃ¤hr 100.000 Lkw-Fahrten. Das sei nicht vermittelbar und koste eine Menge Geld, kritisierte der CDU-Politiker. "Und das lÃ¶sen wir jetzt auf und ich finde, das ist eine sinnvolle Sache."

FÃ¼r private Autofahrer bedeute die Reform zwar auch mehr Verkehr auf den Autobahnen. "Aber wir wollen ja auch sicherstellen, dass die Produkte im Supermarkt sind", so Wildberger. Es gehe darum, dass der GÃ¼terverkehr reibungslos laufe.

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