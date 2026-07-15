Brennpunkte

Waldbrand in MÃ¼ritz-Nationalpark breitet sich weiter aus

  • AFP - 15. Juli 2026, 10:35 Uhr
Bild vergrößern: Waldbrand in MÃ¼ritz-Nationalpark breitet sich weiter aus
Einsatzwagen von Feuerwehr
Bild: AFP

Der Waldbrand im MÃ¼ritz-Nationalpark in Mecklenburg-Vorpommern hat sich weiter ausgebreitet. Zuletzt waren rund 150 Hektar betroffen, wie der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Neubrandenburg mitteilte. Das Feuer wurde demnach zunehmend grÃ¶ÃŸer.

Der Waldbrand im MÃ¼ritz-Nationalpark in Mecklenburg-Vorpommern hat sich weiter ausgebreitet. Zuletzt waren rund 150 Hektar betroffen, wie der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte am Mittwoch in Neubrandenburg mitteilte. Das Feuer wurde demnach zunehmend grÃ¶ÃŸer. Die Ortschaft Granzin mit knapp 400 Einwohnern blieb vorerst evakuiert. Rund 200 EinsatzkrÃ¤fte waren laut Landkreis vor Ort.

Der Landkreis stellte bundesweit Anfragen nach 150 sogenannten Kreisregnern, mit denen eine weitere Ausdehnung verhindert werden soll. Der Brand war am Montag ausgebrochen. EinsatzkrÃ¤fte evakuierten Granzin daraufhin erstmals, hoben die Anordnung spÃ¤ter aber zunÃ¤chst wieder auf. Am Dienstag wurde der Ort erneut evakuiert. Die Brandursache war weiter unklar. Da sich in dem Gebiet alte Munition befindet, waren Spezialisten dafÃ¼r im Einsatz.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Waldbrand sÃ¼dlich von Paris eingedÃ¤mmt - Vier VerdÃ¤chtige in Gewahrsam
    Waldbrand sÃ¼dlich von Paris eingedÃ¤mmt - Vier VerdÃ¤chtige in Gewahrsam

    Der seit Sonntag wÃ¼tende Waldbrand sÃ¼dlich von Paris ist eingedÃ¤mmt. Etwa 800 Feuerwehrleute waren am Mittwoch weiter im Einsatz, wie die BehÃ¶rden mitteilten. Der Brand werde

    Mehr
    EU gewÃ¤hrt wehrfÃ¤higen Ukrainern kÃ¼nftig keinen automatischen Schutzstatus mehr
    EU gewÃ¤hrt wehrfÃ¤higen Ukrainern kÃ¼nftig keinen automatischen Schutzstatus mehr

    FÃ¼r ukrainische MÃ¤nner wird es kÃ¼nftig schwerer, in der EuropÃ¤ischen Union Schutz zu bekommen und zu arbeiten. Die EU-Staaten einigten sich am Mittwoch in BrÃ¼ssel darauf,

    Mehr
    Mindestens ein Toter bei BootsunglÃ¼ck vor frÃ¼herer US-GefÃ¤ngnisinsel Alcatraz
    Mindestens ein Toter bei BootsunglÃ¼ck vor frÃ¼herer US-GefÃ¤ngnisinsel Alcatraz

    Beim Untergang eines Boots nahe der bei Touristen beliebten frÃ¼heren US-GefÃ¤ngnisinsel Alcatraz ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Drei weitere Menschen wÃ¼rden nach

    Mehr
    Medienbericht: Schufa speichert alte Daten von Verbrauchern lÃ¤nger als angenommen
    Medienbericht: Schufa speichert alte Daten von Verbrauchern lÃ¤nger als angenommen
    Kanada will noch 2026 Handelsabkommen mit sÃ¼damerikanischen Mercosur-Staaten
    Kanada will noch 2026 Handelsabkommen mit sÃ¼damerikanischen Mercosur-Staaten
    Drehbuchautoren klagen gegen Ãœbernahme von Warner Bros. durch Paramount
    Drehbuchautoren klagen gegen Ãœbernahme von Warner Bros. durch Paramount
    Abschaffung von Heizungsgesetz bringt GroÃŸteil von geplantem BÃ¼rokratiekostenabbau
    Abschaffung von Heizungsgesetz bringt GroÃŸteil von geplantem BÃ¼rokratiekostenabbau
    Ex-Verfassungsrichter hÃ¤lt PrÃ¼fung von AfD-Teilverbot fÃ¼r mÃ¶glich
    Ex-Verfassungsrichter hÃ¤lt PrÃ¼fung von AfD-Teilverbot fÃ¼r mÃ¶glich
    Mittlerweile 32 Tote durch Brand in Bangkoker Lokal - Regierung ordnet Inspektionen an
    Mittlerweile 32 Tote durch Brand in Bangkoker Lokal - Regierung ordnet Inspektionen an
    Kolumbien: Ex-Guerillachef wirft designiertem PrÃ¤sidenten SchÃ¼ren von Gewalt vor
    Kolumbien: Ex-Guerillachef wirft designiertem PrÃ¤sidenten SchÃ¼ren von Gewalt vor
    Wildberger will Lkw-Fahrverbote an regionalen Feiertagen abschaffen
    Wildberger will Lkw-Fahrverbote an regionalen Feiertagen abschaffen
    Spanien und Gibraltar beenden Grenzkontrollen
    Spanien und Gibraltar beenden Grenzkontrollen
    Wildberger weist Kritik an sinkenden Schutzstandards zurÃ¼ck
    Wildberger weist Kritik an sinkenden Schutzstandards zurÃ¼ck

    Top Meldungen

    Destatis: Ãœberschuldung am hÃ¤ufigsten durch Erkrankung ausgelÃ¶st
    Destatis: Ãœberschuldung am hÃ¤ufigsten durch Erkrankung ausgelÃ¶st

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - FÃ¼r Personen, die im Jahr 2025 die Hilfe einer Schuldnerberatungsstelle in Anspruch genommen haben, waren Erkrankung, Sucht oder Unfall mit

    Mehr
    Baywa: GenossenschaftsprÃ¤sident fÃ¼r Fokus auf Agrar und Baustoffe
    Baywa: GenossenschaftsprÃ¤sident fÃ¼r Fokus auf Agrar und Baustoffe

    DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Bayerns GenossenschaftsprÃ¤sident Stefan MÃ¼ller wirbt bei den GlÃ¤ubigern fÃ¼r das neue Sanierungskonzept fÃ¼r den angeschlagenen

    Mehr
    SPD-Wirtschaftsforum will leistungsorientierte Bezahlung fÃ¼r Beamte
    SPD-Wirtschaftsforum will leistungsorientierte Bezahlung fÃ¼r Beamte

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die PrÃ¤sidentin des SPD-Wirtschaftsforums, Ines Zenke, fordert, Karriere und VergÃ¼tung von Beamten stÃ¤rker an ihrer Leistung beim

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts