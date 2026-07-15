Waldbrand in MÃ¼ritz-Nationalpark breitet sich weiter aus

Einsatzwagen von Feuerwehr

Der Waldbrand im MÃ¼ritz-Nationalpark in Mecklenburg-Vorpommern hat sich weiter ausgebreitet. Zuletzt waren rund 150 Hektar betroffen, wie der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Neubrandenburg mitteilte. Das Feuer wurde demnach zunehmend grÃ¶ÃŸer.

Der Waldbrand im MÃ¼ritz-Nationalpark in Mecklenburg-Vorpommern hat sich weiter ausgebreitet. Zuletzt waren rund 150 Hektar betroffen, wie der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte am Mittwoch in Neubrandenburg mitteilte. Das Feuer wurde demnach zunehmend grÃ¶ÃŸer. Die Ortschaft Granzin mit knapp 400 Einwohnern blieb vorerst evakuiert. Rund 200 EinsatzkrÃ¤fte waren laut Landkreis vor Ort.



Der Landkreis stellte bundesweit Anfragen nach 150 sogenannten Kreisregnern, mit denen eine weitere Ausdehnung verhindert werden soll. Der Brand war am Montag ausgebrochen. EinsatzkrÃ¤fte evakuierten Granzin daraufhin erstmals, hoben die Anordnung spÃ¤ter aber zunÃ¤chst wieder auf. Am Dienstag wurde der Ort erneut evakuiert. Die Brandursache war weiter unklar. Da sich in dem Gebiet alte Munition befindet, waren Spezialisten dafÃ¼r im Einsatz.