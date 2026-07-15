Mindestens ein Toter bei BootsunglÃ¼ck vor frÃ¼herer US-GefÃ¤ngnisinsel Alcatraz

Die Insel Alcatraz GefÃ¤ngnisses ist ein Touristenmagnet

Beim Untergang eines Boots nahe der bei Touristen beliebten frÃ¼heren US-GefÃ¤ngnisinsel Alcatraz ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Drei weitere wÃ¼rden nach dem UnglÃ¼ck in der Bucht von San Francisco noch vermisst, teilten die BehÃ¶rden mit.

Beim Untergang eines Boots nahe der bei Touristen beliebten frÃ¼heren US-GefÃ¤ngnisinsel Alcatraz ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Drei weitere Menschen wÃ¼rden nach dem UnglÃ¼ck in der Bucht von San Francisco noch vermisst, teilten die BehÃ¶rden der OstkÃ¼stenmetropole am Dienstag (Ortszeit) mit. AuÃŸer der KÃ¼stenwache beteiligten sich auch Hubschrauber, Flugzeuge und Rettungsboote von Feuerwehr und Polizei an der Suche nach den Vermissten.



Feuerwehr-Chef Dean Crispen sagte in einem Video, das die Stadtverwaltung von San Francisco im Onlinedienst Instagram verÃ¶ffentlichte, gegen 15.35 Uhr Ortszeit habe ein Einsatz wegen eines Bootes begonnen, dass etwa 550 Meter vor Alcatraz in Brand geraten sei. Als die EinsatzkrÃ¤fte eingetroffen seien, sei das Boot bereits gesunken.



16 Menschen konnten nach Angaben der BehÃ¶rden gerettet werden. Laut einem Bericht der "Los Angeles Times" wurde ein Mensch im Wasser schwer verletzt. Bei einem leblos geborgenen Bootsinsassen blieben die Wiederbelebungsversuche der EinsatzkrÃ¤fte erfolglos, das UnglÃ¼cksopfer wurde nach seiner Ankunft am Ufer fÃ¼r tot erklÃ¤rt.



Die Feuerwehr hatte zunÃ¤chst von zwei Vermissten gesprochen. Angesichts von Augenzeugenberichten ging sie spÃ¤ter jedoch von drei Vermissten aus.



Das Boot mit 20 Menschen an Bord war nach Angaben der BehÃ¶rden ein motorbetriebenes Freizeitboot in Privatbesitz aus dem kalifornischen Stockton. Es war unbekannt, ob das Boot die Insel Alcatraz mit den Ãœberresten eines berÃ¼chtigten GefÃ¤ngnisses zum Ziel hatte.