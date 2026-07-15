Kanada strebt vor dem Hintergrund der Spannungen mit seinem sÃ¼dlichen Nachbarn USA ein Handelsabkommen mit den sÃ¼damerikanischen Mercosur-Staaten noch in diesem Jahr an. "Wir haben vereinbart, die Verhandlungen Ã¼ber ein Freihandelsabkommen zu intensivieren, mit dem Ziel, die Verhandlungen (...) idealerweise noch vor Ende 2026 abzuschlieÃŸen", sagte die kanadische AuÃŸenministerin Anita Anand nach einem Treffen mit ihrem brasilianischen Amtskollegen Mauro Vieira in SÃ£o Paulo am Dienstag.
"Wir haben bereits sechs Verhandlungsrunden hinter uns, die sehr gut verlaufen", sagte Vieira. Es mÃ¼ssten aber "noch einige Details geklÃ¤rt werden". Brasilien fÃ¼hrt die Verhandlungen im Namen des Mercosur, dem auch Argentinien, Paraguay, Uruguay und Bolivien angehÃ¶ren.
Die GesprÃ¤che zwischen Kanadiern und SÃ¼damerikanern laufen bereits seit Jahren. Die US-Zollpolitik von PrÃ¤sident Donald Trump beschleunigte den Prozess nun stark. Kanada ist stark abhÃ¤ngig vom Handel mit dem sÃ¼dlichen Nachbarn und versucht nun, sich mit Abkommen mit anderen LÃ¤ndern unabhÃ¤ngiger zu machen. "Wir werden die Zahl der Handelsabkommen mit LÃ¤ndern auÃŸerhalb der USA in den kommenden Jahrzehnten verdoppeln", kÃ¼ndigte Anand an.
Wie auch im Abkommen der EU mit den Mercosur-Staaten stellt insbesondere die Landwirtschaft ein HÃ¼rde dar. Kanadas AuÃŸenministerin rÃ¤umte in Brasilien Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen eines mÃ¶glichen Abkommens auf die heimische Landwirtschaft ein. Die kanadischen wie auch die europÃ¤ischen Bauern befÃ¼rchten unfairen Wettbewerb durch billige Agrarprodukte aus SÃ¼damerika.
Die EU hatte nach mehr als einem Vierteljahrhundert von immer wieder unterbrochenen Verhandlungen im Januar eine Einigung mit den Mercosur-Staaten erzielt. Das Abkommen ist vorlÃ¤ufig in Kraft, auch wenn die EU es noch ratifizieren muss.
Wirtschaft
Kanada will noch 2026 Handelsabkommen mit sÃ¼damerikanischen Mercosur-Staaten
- AFP - 15. Juli 2026, 10:18 Uhr
Kanada strebt vor dem Hintergrund der Spannungen mit seinem sÃ¼dlichen Nachbarn USA ein Handelsabkommen mit den sÃ¼damerikanischen Mercosur-Staaten noch in diesem Jahr an.
Kanada strebt vor dem Hintergrund der Spannungen mit seinem sÃ¼dlichen Nachbarn USA ein Handelsabkommen mit den sÃ¼damerikanischen Mercosur-Staaten noch in diesem Jahr an. "Wir haben vereinbart, die Verhandlungen Ã¼ber ein Freihandelsabkommen zu intensivieren, mit dem Ziel, die Verhandlungen (...) idealerweise noch vor Ende 2026 abzuschlieÃŸen", sagte die kanadische AuÃŸenministerin Anita Anand nach einem Treffen mit ihrem brasilianischen Amtskollegen Mauro Vieira in SÃ£o Paulo am Dienstag.
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