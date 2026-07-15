Kolumbien: Ex-Guerillachef wirft designiertem PrÃ¤sidenten SchÃ¼ren von Gewalt vor

LondoÃ±o

Der frÃ¼here Chef der Farc-Guerilla, Rodrigo LondoÃ±o, hat Kolumbiens designiertem rechtsgerichteten PrÃ¤sidenten Abelardo de la Espriella das SchÃ¼ren von Gewalt vorgeworfen. 'Hassbotschaften' kÃ¶nnten Gewalt auslÃ¶sen, sagte er.

Der frÃ¼here Chef der Farc-Guerilla, Rodrigo LondoÃ±o, hat Kolumbiens designiertem rechtsgerichteten PrÃ¤sidenten Abelardo de la Espriella das SchÃ¼ren von Gewalt vorgeworfen. LondoÃ±o sagte am Dienstag im GesprÃ¤ch mit der Nachrichtenagentur AFP, die "anhaltende Stigmatisierung" von Ex-GuerillakÃ¤mpfern werde von "Hassbotschaften begleitet", die Gewalt auslÃ¶sen kÃ¶nnten. "Es gibt Menschen mit einflussreichen Plattformen, die solche Botschaften verbreiten", sagte er. Dies sei "extrem gefÃ¤hrlich".Â



Die PrÃ¤sidentenwahl in Kolumbien hatte inmitten der schlimmsten Gewaltwelle seit Jahren stattgefunden. Zehn Jahre nach dem historischen Friedensschluss zwischen der Regierung und der vormals mÃ¤chtigen Guerilla-Organisation Farc sind in dem sÃ¼damerikanischen Land weiterhin viele bewaffnete Gruppen aktiv. Das Spektrum reicht von Abspaltungen der Farc Ã¼ber rechte paramilitÃ¤rische Gruppierungen bis hin zu Drogenbanden.



Vor diesem Hintergrund hatte De la Espriella im Wahlkampf eine rigorose Sicherheitspolitik versprochen. Im Zuge dessen kÃ¼ndigte er an, mit harter Hand gegen ins DrogengeschÃ¤ft verwickelte Banden vorzugehen und Bombenangriffe auf deren StÃ¼tzpunkte zu starten. Zudem wolle er alle Sondergerichte abschaffen, die aus seiner Sicht ehemaligen Farc-Chefs Straffreiheit ermÃ¶glicht haben.Â



Den auch unter seinem Kampfnamen "Timoschenko" bekannten LondoÃ±o nannte De la Espriella jÃ¼ngst einen "Kriegsverbrecher". Er erklÃ¤rte, der ehemalige Farc-Chef verdiene eine lebenslange Haftstrafe, und kÃ¼ndigte an, auf dieses Ziel hinzuarbeiten. LondoÃ±o zufolge hatten sich ehemalige Guerilla-Chefs schriftlich an De la Espriella gewandt. In dem Schreiben erkannten sie demnach den Wahlsieg des rechten Hardliners an und zeigten sich offen fÃ¼r GesprÃ¤che.



Die Farc kÃ¤mpfte ein halbes Jahrhundert lang gegen die Regierung in BogotÃ¡, bevor sie 2016 in ein Friedensabkommen einwilligte. Kolumbiens scheidender PrÃ¤sident Gustavo Petro hatte sich in seiner auslaufenden vierjÃ¤hrigen Amtszeit durch Verhandlungen mit bewaffneten Gruppen um eine weitere Befriedung bemÃ¼ht. Jedoch gelang ihm kein grÃ¶ÃŸeres weiteres Abkommen. Am Montag kÃ¼ndigte De la Espriella an, das im PrÃ¤sidialamt angesiedelte FriedensbÃ¼ro zu schlieÃŸen. Mit seiner Regierung werde es "keine falschen Friedensprozesse mehr geben".



Zuletzt waren 39 Zivilisten in einer abgelegenen Region im Nordwesten des Landes durch KÃ¤mpfer der Guerrillagruppe ELN verschleppt worden. Am Dienstag wurden sie vom MilitÃ¤r befreit.