Mittlerweile 32 Tote durch Brand in Bangkoker Lokal - Regierung ordnet Inspektionen an

In Bangkoker Krankenhaus wartende AngehÃ¶rige von Brandopfern

Nach dem verheerenden Brand in einem Lokal in der thailÃ¤ndischen Hauptstadt Bangkok ist die Zahl der Todesopfer auf 32 gestiegen. Die thailÃ¤ndische Regierung leitete eine landesweite Inspektion aller Lokale dieser Art ein.

Nach dem verheerenden Brand in einem Lokal in der thailÃ¤ndischen Hauptstadt Bangkok ist die Zahl der Todesopfer auf 32 gestiegen. Mehrere Menschen seien zwischenzeitlich ihren Verletzungen erlegen, teilten die Ã¶rtlichen BehÃ¶rden am Mittwoch mit. In der Restaurant-Bar "Rong Beer Na Lat Phrao" waren Dutzende Menschen von Flammen eingeschlossen worden. Die thailÃ¤ndische Regierung leitete daher eine Inspektion aller derartigen Lokale im Land ein.



Das Feuer in der Restaurant-Bar in der thailÃ¤ndischen Hauptstadt war am Sonntagabend wÃ¤hrend eines Konzerts ausgebrochen. In der durch einen Stromausfall verursachten Dunkelheit sowie wegen starker Rauchentwicklung fanden viele GÃ¤ste den Ausgang nicht und rannten stattdessen zu den Toiletten im hinteren Bereich des Lokals. Von den mehr als 70 Verletzten befanden sich nach BehÃ¶rdenangaben am Mittwoch noch 15 in einem ernsten Zustand.



In einem Video, das das BÃ¼ro von Thailands Regierungschef Anutin Charnvirakul verbreitete, wird dem MinisterprÃ¤sidenten bei einem Besuch am Brandort erlÃ¤utert, dass es zwei nicht blockierte NotausgÃ¤nge gegeben habe. Einer davon sei aber fÃ¼r das Personal reserviert gewesen, und es habe keinen Hinweis gegeben, dass diese TÃ¼r im Notfall zur Flucht genutzt werden kÃ¶nne.



"Das bedeutet, dass die Leute nicht wussten, dass das ein Notausgang ist", stellt Regierungschef in dem Video fest. "Vielleicht war das so, um zu verhindern, dass GÃ¤ste das Lokal verlassen, ohne zu zahlen", antwortet ein Vertreter der EinsatzkrÃ¤fte.



Als Konsequenz aus der tÃ¶dlichen Brandkatastrophe sollen nun alle Nachtclubs und Ã¤hnliche Lokale in Thailand binnen 30 Tagen inspiziert werden, wie Anutin am Dienstag anordnete. AuÃŸerdem wÃ¼rden die Genehmigungen von Lokalen Ã¼berprÃ¼ft. So hatte das "Rong Beer Na Lad Phrao" offenbar keine behÃ¶rdliche Genehmigung, Konzerte zu veranstalten.



"LÃ¤den, die die Regeln nicht einhalten, dÃ¼rfen nicht existieren und der EigentÃ¼mer diess Lokals muss sich fÃ¼r seine Taten verantworten", sagte Regierungschef Anutin mit Blick auf den Brandort. Der Bar-EigentÃ¼mer war nach dem Feuer auf der Intensivstation eingeliefert worden.



Sicherheitsvorschriften werden in Lokalen Thailand oft nur nachlÃ¤ssig umgesetzt. Ein Bauexperte sagte der Nachrichtenagentur AFP, das "Rong Beer Na Lad Phrao" habe nicht Ã¼ber die Sicherheitssysteme verfÃ¼gt, die bei Veranstaltungen mit Live-Musik und vielen Menschen notwendig seien.