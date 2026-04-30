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Bericht: JÃ¼dische Gruppe in Australien warnte kurz vor Bondi-Beach-Angriff vor Terror

  • AFP - 30. April 2026, 08:46 Uhr
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Gedenken an die Opfer der Bondi-Beach-Attacke
Bild: AFP

Wenige Tage vor dem verheerenden Amoklauf am australischen Bondi Beach im Dezember hat eine jÃ¼dische Gruppe die Polizei vor der Gefahr eines Terrorschlags gewarnt. Dies geht aus einem Untersuchungsbericht hervor, der am Donnerstag verÃ¶ffentlicht wurde.

Wenige Tage vor dem Amoklauf am australischen Bondi Beach im Dezember hat eine jÃ¼dische Gruppe die Polizei vor der Gefahr eines Terrorschlags gewarnt. Dies geht aus einem vorlÃ¤ufigen Untersuchungsbericht hervor, der am Donnerstag verÃ¶ffentlicht wurde. "Ein Terroranschlag gegen die jÃ¼dische Gemeinde von New South Wales ist wahrscheinlich, und es herrscht ein hohes MaÃŸ an antisemitischer HerabwÃ¼rdigung", schrieb die jÃ¼dische Gruppierung Community Security Group wenige Tage vor dem Angriff an die Ã¶rtliche Polizei.

Am 14. Dezember hatten zwei MÃ¤nner wÃ¤hrend einer Feier zum ChanukkafestÂ am berÃ¼hmten Bondi Beach in Sydney in die Menge geschossen. 15 Menschen wurden getÃ¶tet, dutzende weitere wurden verletzt.Â 

Die australischen BehÃ¶rden stufen die Tat als antisemitischen Angriff ein. Sie gehen davon aus, dass die beiden TÃ¤ter von der Ideologie der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) beeinflusst waren. Der 50-jÃ¤hrige Sajid Akram wurde von der Polizei erschossen, sein Sohn Naveed Akram sitzt in Haft.

Laut den am Donnerstag verÃ¶ffentlichten Ermittlungsergebnissen hatte die Polizei der jÃ¼dischen Gruppe auf ihre Warnung hin mitgeteilt, sie kÃ¶nne keine Beamten zur Absicherung der Chanukka-Feierlichkeiten bereitstellen, werde jedoch mobile Streifen entsenden.

"Die Polizei ist fÃ¼r Entscheidungen bezÃ¼glich der Ressourcenverteilung zustÃ¤ndig, und es scheint, als sei dies nicht angemessen geschehen", sagte der jÃ¼dische Gemeindevorsitzende Alex Ryvchin dem Sender ABC. Die Organisatoren der Chanukka-Feierlichkeiten seien damals von einem "allgemeinen GefÃ¼hl der Unruhe" erfasst worden.

New South Wales' Premierminister Chris Minns erklÃ¤rte am Donnerstag, er Ã¼bernehme die "Verantwortung" dafÃ¼r, dass die Opfer nicht ausreichend geschÃ¼tzt worden seien. "HÃ¤tten wir gewusst, was passieren wÃ¼rde, hÃ¤tten wir eine ganze Armee dorthin entsandt", sagte Minns.Â 

Mit Blick auf kÃ¼nftige jÃ¼dische Feierlichkeiten wurde in dem Untersuchungsbericht eine klare Empfehlung fÃ¼r verstÃ¤rkte Sicherheitsvorkehrungen der Polizei ausgesprochen.

Der australische Premierminister Anthony Albanese kÃ¼ndigte an, "alle Empfehlungen" des Berichts umzusetzen. "Ich kann der australischen Ã–ffentlichkeit versichern, dass die Regierung nach dem Anschlag von Bondi alles Notwendige tun wird, um die Gemeinschaft zu schÃ¼tzen", sagte Albanese vor Journalisten.

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