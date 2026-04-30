GrÃ¼ne und Linke kritisieren Haushalts-Eckwerte scharf

GrÃ¼nen-Ko-Fraktionschefin DrÃ¶ge

Die GrÃ¼nen haben die von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) prÃ¤sentierten Eckwerte fÃ¼r den Bundeshaushalt 2027 scharf kritisiert. Ko-Fraktionschefin Katharina DrÃ¶ge sprach von einer 'der grÃ¶ÃŸten verpassten Chancen der Kanzlerschaft von Merz'.

Die GrÃ¼nen haben die von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) prÃ¤sentierten Eckwerte fÃ¼r den Bundeshaushalt 2027 scharf kritisiert. Mit 500 Milliarden Euro zusÃ¤tzlichen Krediten aus dem SondervermÃ¶gen fÃ¼r Infrastruktur und Klimaschutz hÃ¤tte die Regierung die riesige Chance, in ein Land zu investieren, "das besser funktioniert, und mehr zu tun fÃ¼r eine Wirtschaft, die wÃ¤chst", sagte die Ko-Vorsitzende der GrÃ¼nen-Bundestagsfraktion, Katharina DrÃ¶ge, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND, Donnerstagsausgaben). Doch diese Chance hÃ¤tten Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) und Kanzler Friedrich Merz (CDU) "verzockt".Â



Nach den PlÃ¤nen Klingbeils sind im kommenden Jahr im Kernhaushalt Ausgaben des Bundes von 543,3 Milliarden Euro vorgesehen, davon allein 105,8 Milliarden Euro fÃ¼r den Bereich Verteidigung. FÃ¼r Zinszahlungen des Bundes gehen laut den Eckpunkten fÃ¼r den Haushalt 42,7 Milliarden Euro drauf.



Trotz geplanter Einsparungen und KÃ¼rzungen, zu denen jedes Ressort beitragen soll, steigt den PlÃ¤nen zufolge die Neuverschuldung im Kernetat im kommenden Jahr deutlich an - auf 110,8 Milliarden Euro. Haupttreiber sind auch hier die massiv steigenden Verteidigungsausgaben.



Das sei "eine der grÃ¶ÃŸten verpassten Chancen der Kanzlerschaft von Merz", sagte DrÃ¶ge. Die Milliarden aus dem SondervermÃ¶gen gingen fÃ¼r Wahlgeschenke des CSU-Vorsitzenden Markus SÃ¶der drauf. "Jetzt klaffen im Bundeshaushalt LÃ¶cher in der GrÃ¶ÃŸe von SchlaglÃ¶chernâ€œ, sagte die GrÃ¼nen-Politikerin. "Der Regierung fehlt die Kraft fÃ¼r Reformen, bei der Krankenversicherung genauso wie bei einer guten Haushaltspolitik." Zudem gebe es "im Steuersystem groÃŸe GerechtigkeitslÃ¼cken", etwa bei der Erbschaftssteuer.



Die Vorsitzende der Linken, Ines Schwerdtner, sagte dem RND, die vorgelegten Eckwerte des Haushalts zeigten, "wie falsch die PrioritÃ¤ten der Bundesregierung liegen". WÃ¤hrend die RÃ¼stungsausgaben "astronomische Summen" erreichten und alle anderen Investitionen Ã¼bertrÃ¤fen, bleibe zugleich eine FinanzierungslÃ¼cke von 34 Milliarden Euro bestehen. "Die Haushaltssituation droht damit immer mehr zu einem Desaster zu werden." Entweder drohten massive KÃ¼rzungen beim Sozialstaat, oder der Haushaltsplan der Bundesregierung gehe nicht auf. "Am Ende sollen wieder die bezahlen, die ohnehin schon jeden Euro zweimal umdrehen mÃ¼ssen", sagte Schwerdtner.



Die Linken-Ko-Chefin mahnte: "Wer das Haushaltsloch sozial gerecht schlieÃŸen will, muss die VermÃ¶genssteuer wieder einfÃ¼hren und die Erbschaftssteuer reformieren, anstatt das reichste ein Prozent zu schonen â€“ alles andere ist Mumpitz und ein Angriff auf die arbeitenden Menschen." Die Bundesregierung traue sich aber nicht an das Geld der "Superreichen" heran. "Sie greift lieber den BeschÃ¤ftigten, Familien und Rentnerinnen und Rentnern in die Tasche."