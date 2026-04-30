Ulla Schmidt meldet sich wegen Gesundheitsreform zurÃ¼ck

Ulla Schmidt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Ex-Gesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD) hÃ¤lt die vom Bundeskabinett beschlossenen Einsparungen bei den gesetzlichen Krankenkassen fÃ¼r notwendig.



In einem Gastbeitrag fÃ¼r das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" schreibt Schmidt, aktuell gingen die Wellen hoch, wenn Ã¼ber die notwendige Reform der gesetzlichen Krankenversicherung diskutiert werde. Doch in der jetzigen Situation sei es wichtig, die "galoppierenden Ausgaben" zu bremsen. DafÃ¼r seien unter anderem eine Budgetierung der ArztvergÃ¼tung und die verpflichtende Zweitmeinung vor planbaren Operationen wichtige Bausteine.



Im Gesundheitswesen gebe es viele unterschiedliche Interessengruppen. "Es geht nirgendwo um so viel Geld und in keinem Politikbereich spielen Hoffnungen und Ã„ngste eine so groÃŸe Rolle", betont Schmidt. "KatastrophengemÃ¤lde begleiten jede groÃŸe Reform. Daher ist es wichtig, die verschiedenen Interessen zu kennen. Und dann unabhÃ¤ngig zu entscheiden, welche VorschlÃ¤ge der besseren Versorgung der Menschen dienen und bezahlbar sind." Bei jeder Reform gebe es Kompromisse, die nicht perfekt seien. "Wichtig fÃ¼r den Erfolg ist, dass die Richtung stimmt und dass man dann, wenn die Mehrheiten gefunden sind, diese auch geschlossen nach auÃŸen vertritt."



Die aktuelle Diskussion erinnere sie an ihre Zeit als Bundesgesundheitsministerin im ersten Kabinett von Angela Merkel. Damals sei auch schon Ã¼ber eine dringend notwendige Reform diskutiert und gestritten worden. "Insofern kann ich mich gut in die Haut von Bundesministerin Warken hineinversetzen, denn immer, wenn man im Gesundheitswesen eine Reform macht, wird von den verschiedensten Seiten gleich eine Katastrophe angekÃ¼ndigt."

