Commerzbank-Vize kritisiert Unicredit-Plan

Commerzbank-Tower (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Im Ãœbernahmekampf um die Commerzbank weist der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Michael Kotzbauer den Kurs der italienischen GroÃŸbank Unicredit zurÃ¼ck.



Man lehne GesprÃ¤che nicht grundsÃ¤tzlich ab, sagte Kotzbauer der FAZ. Doch das, was Unicredit nach Monaten vorgelegt habe, sei "ein Plan, der die Bank wie sie heute fÃ¼r ihre Kunden funktioniert, zerlegt und unseren AktionÃ¤ren dafÃ¼r keine PrÃ¤mie zahlt". Vielmehr mÃ¼ssten AktionÃ¤re "sogar zu einem Abschlag" in Unicredit-Aktien tauschen. Der Commerzbank-Vorstand sei verpflichtet, im Interesse der AktionÃ¤re zu handeln.



Kotzbauer kritisierte zudem die Ã¶ffentliche Kommunikation der Unicredit als "feindliches Vorgehen" mit irrefÃ¼hrenden Darstellungen, die die Commerzbank zurÃ¼ckgewiesen habe. Kundeninteressen wÃ¼rden dabei nicht ausreichend berÃ¼cksichtigt: "Kunden sind aber Grundlage der Existenz einer Bank", sagte Kotzbauer.



Im operativen GeschÃ¤ft sieht Kotzbauer die Commerzbank im Firmenkundensegment stabil. "Unser Kreditbuch ist resilient", sagte er mit Blick auf das wirtschaftlich schwierige Umfeld.



Am 8. Mai will die Commerzbank Quartalszahlen und ein Strategie-Update vorlegen. "Mit klaren Zielen bis 2030", so Kotzbauer.

